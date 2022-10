Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 13. Oktober

20:15 Uhr, ProSieben, Love is King, Datingshow

Liebe wie im Märchen - gibt es nicht? Gibt es doch! In "Love is King" wird geflirtet, gedatet und geküsst - aber nur mit royaler Erlaubnis von der Queen of Love, Olivia Jones. Singles auf Partnersuche tauchen ein in den glamourösen Lifestyle früherer Tage - ohne Smartphone, mit Kommunikationsmöglichkeiten wie eins bei Hofe. Wer stellt sich der königlichen Dating-Herausforderung und schafft es, seine Märchenprinzessin oder seinen Märchenprinzen zu finden?