Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 14. März 2024

20:15 Uhr, Das Erste, Der Bozen-Krimi: Mein ist die Rache, Krimi

Der Mord an der 15-jährigen Lisa (Nina Lageder), Tochter des angesehenen Ortsvorstehers Karl Brandl (Harald Krassnitzer), versetzt die Bewohnerschaft des Dorfes Kemmern in Rage. Als Kommissarin Sonja Schwarz (Chiara Schoras) die Ermittlungen aufnimmt, herrscht am Stammtisch bereits Gewissheit: Der zehn Jahre ältere Lukas (Juri Senft), den die Tote gegen den Willen ihres Vaters regelmäßig besuchte, muss der Täter sein! Auf dem abgelegenen Berghof seines Großvaters Anton Gamper (Hans Stadlbauer), wo auch der 25-jährige Außenseiter in einfachsten Verhältnissen ohne Strom und Telefon lebt, finden sich tatsächlich belastende DNA-Spuren.