Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 14. November 2024

20:15 Uhr, Das Erste, Seeland - Ein Krimi vom Bodensee: Dämonen, Krimi

Aus dem Bodensee wird ein Schiff geborgen, auf dem eine Leiche gefesselt aufgefunden wird. Die Ermittler Elena Barin (Hayal Kaya) und Achim Schatz (Julian Bayer) übernehmen den Fall, da Henry Budde offenbar absichtlich erschlagen wurde. Sein Sohn Stefan Eisel (Lasse Myhr), der mit ihm zusammenwohnte, steht im Verdacht und ist spurlos verschwunden. Doch das ist nicht das einzige Rätsel: In einem Hotel der Stadt wacht ein Gast (Tilman Strauß) völlig blutverschmiert auf. Der Mann ist geistig stark angeschlagen und kann sich an nichts erinnern - weder daran, wer er ist, noch an die Geschehnisse der letzten Nacht. Als "Moritz Muhl" eingecheckt, erscheint ihm selbst sein Name fremd.