Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 14. September

20:15 Uhr, Das Erste, Nord bei Nordwest - Im Namen des Vaters, Krimi

Bei einer Verkehrskontrolle finden Hannah Wagner (Jana Klinge) und Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) in einem Koffer einen abgeschnittenen Finger. Der Fahrer, in dessen Wagen der Koffer lag, will von nichts gewusst haben. Er zückt die Visitenkarte eines Anwalts. Der ist sofort zur Stelle, redet allein mit seinem Mandanten - und erschießt ihn. Er war offenbar ein Cleaner, ein krimineller Dienstleister, der im Fall der Fälle alle Spuren beseitigt. Zeitgleich sammelt Ansgar Brandel (Paul Behren), der Pastor in Schwanitz, für eine in Not geratene junge Witwe Geld.