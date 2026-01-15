Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 15. Jänner 2026

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Höhenflug, Familienserie Martin (Hans Sigl) und Lisbeth Gruber (Monika Baumgartner) beobachten, wie ein Segelflugzeug auf ihrer Weide notlanden muss. Die Pilotin Charlie Eggers (Jaschka Lämmert) klagt über starke Schmerzen im Unterleib. Eine Ultraschalluntersuchung in der Praxis bringt einen auffälligen Befund ans Licht. In der Gebärmutter zeigt sich eine Raumforderung, die Martin weiter abklären möchte. Doch die Fluglehrerin stellt ihre eigene Gesundheit zurück, da ihr junges Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten steckt.

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth präsentiert: Die größten Stars der Comedy, Comedyshow Mario Barth versammelt in seiner Show die bekanntesten Namen der deutschen Comedyszene. Gemeinsam präsentieren sie ein hochkarätiges Stand-up-Programm. Künstler wie Sascha Grammel, Cindy aus Marzahn, Dieter Nuhr, Ralf Schmitz, Monika Gruber, Guido Cantz, Johann König, Abdel Boudii, Ingo Appelt, Özcan Cosar und Rüdiger Hoffmann sorgen für beste Unterhaltung. Auch Mario selbst steuert selbstverständlich zahlreiche Pointen bei.

20:15 Uhr, VOX, The Accountant, Thriller Christian Wolff (Ben Affleck) führt nach außen hin eine unscheinbare Steuerkanzlei. Tatsächlich dient sie als Tarnung für seine Arbeit für kriminelle Auftraggeber, deren Bilanzen er manipuliert. Als Steuerfahnder Ray King (J. K. Simmons) ihm näherkommt, nimmt Christian einen Auftrag an, der zunächst legal wirkt. Schon bald gerät er jedoch in ein Geflecht aus Intrigen mit weitreichenden Folgen.

20:15 Uhr, ONE, Destination Wedding, Komödie Drei Tage an einem paradiesischen Ort könnten idyllisch sein, wäre da nicht eine anstehende Hochzeit. Bei diesem Anlass begegnen sich Frank (Keanu Reeves) und Lindsay (Winona Ryder) zum ersten Mal. Beide verachten das Brautpaar, die Feier und einander. Aus den ständigen Wortgefechten entwickelt sich jedoch allmählich eine unerwartete Nähe, der sich keiner von beiden entziehen kann.

20:15 Uhr, Sat.1, Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?, Quizshow Jörg Pilawa testet, wie gut es um das Wissen der Bevölkerung bestellt ist. Hundert Kandidatinnen und Kandidaten treten im Studio gegen die Resultate einer repräsentativen Umfrage an. Ziel ist es, eine besonders knifflige Frage zu lösen, an der im Schnitt neunundneunzig Prozent scheitern. Wer sie richtig beantwortet, kann bis zu 100.000 Euro gewinnen.