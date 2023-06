Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 15. Juni

20:15 Uhr, Das Erste, Der Usedom-Krimi: Der lange Abschied, Krimi

Ulf (Christian Steyer), Eva (Imogen Kogge) und Renate (Gabrielle Scharnitzky), alle in ihren Siebzigern, feiern ausgelassen während eines Camping-Trips in Polen. Am nächsten Tag wird Ulf, verwirrt und mitgenommen, von Jägern am Waldrand gefunden. Er glaubt, jemanden getötet zu haben, kann sich aber an nichts erinnern. Er wird ins Krankenhaus eingeliefert und Polizeikommissar Lucjan Gadocha (Merab Ninidze) benachrichtigt. Bei einer Grenzkontrolle halten Holm Brendel (Rainer Sellien) und Dorit Martens (Jana Julia Roth) Evas Camper an, der Feuer fängt und explodiert.