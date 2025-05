Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 15. Mai 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Der Amsterdam-Krimi: Die letzte Zeugin, Krimi Safiya (Shanaya Dap) ist eine kluge, ambitionierte junge Frau - und sie schwebt in Lebensgefahr. Gemeinsam mit ihrer kleinen Schwester wurde sie illegal in die Niederlande gebracht. Doch der Neuanfang hat seinen Preis: Man will ihr eine Niere entnehmen. In letzter Sekunde gelingt ihr die Flucht, doch ihre Schwester bleibt zurück. Gleichzeitig geraten Kommissar Bram de Groot (Fedja van Huêt) und Sonderermittler Alex Pollack (Hannes Jaenicke) bei einer Überwachung in eine Schießerei. Hinter dem Angriff steckt das Netzwerk des berüchtigten Gangsters Irfan Dewi (Alexander Lekatompessy).

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum, Castingshow Drei männliche und drei weibliche Models kämpfen um die Chance, Teil der neuen Samsung-Kampagne "ME MYSELF AND AI" zu werden. Für einige ist das Thema Drag im Gegensatz zur künstlichen Intelligenz Neuland. Deshalb bekommen sie vor ihrem Drag-Elimination Walk Unterstützung vom Cast der Show "Queen of Drags". Bei der Entscheidung wählt Heidi Klum ein weibliches und ein männliches Model aus, die sie - gestylt von Kilian Kerner - mit zu den Academy Awards begleiten.

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!, Gastrosoap Leere Tische, einfallsloses Essen und Frust in der Küche? Wenn Sternekoch Frank Rosin eingreift, bleibt selten ein Stein auf dem anderen. In seiner Doku-Reihe "Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!" nimmt er sich Betriebe am Abgrund vor und krempelt alles um: vom Koch bis zur Karte. Mit klaren Worten, praktischen Tipps und einer ordentlichen Portion Druck hilft er Gastronomen, wieder auf Kurs zu kommen - und ihre Betriebe zu retten.

20:15 Uhr, ZDF, Lena Lorenz: Überväter, Heimatdrama Für Greta (Sogol Faghani) und Ferdi Junghans (Timmi Trinks) ist die Taufe ihrer Tochter Daisy ein besonderer Anlass - auch Hebamme Lena Lorenz (Judith Hoersch) ist mit dabei. Doch Ferdis Vater Harald (Philipp Moog) sorgt für Spannungen. Er ist inzwischen selbst wieder Vater eines Babys, um das er sich mit großer Hingabe kümmert. Lena beobachtet, wie Harald seinem Sohn Ferdi erklärt, was er unter echter Vaterschaft versteht - und bei Ferdi kommen alte Gefühle der Zurücksetzung wieder hoch.

20:15 Uhr, Sat.1, The Floor, Show Klug taktieren, schnell reagieren, richtig antworten: 100 Teilnehmende messen sich auf einem riesigen LED-Boden im Quizduell. Jedes Feld steht für ein bestimmtes Wissensgebiet. Wer das Duell für sich entscheidet, übernimmt die Felder des Gegners. Wer verliert, scheidet aus. Ziel ist es, sich immer mehr Fläche zu sichern - bis am Ende der Sieger feststeht und 100.000 Euro gewinnt. Gastgeber des Abends ist Matthias Opdenhövel.