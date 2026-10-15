Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 15. Oktober 2026
20:15 Uhr, ARD, Tiroler Blut: Am Abgrund, Kriminalfilm
Chefinspektorin Fanny Gruber (Ursula Strauss) ermittelt in einer seltsamen Entführung: Die Tochter eines mächtigen Immobilienmanagers wird verschleppt, die Täter fordern wenig Lösegeld, aber interne Firmenunterlagen. Zugleich gibt es Hinweise auf einen Zusammenhang mit dem Tod einer jungen Frau.
20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter, Abenteuerserie
Christian Persch stürzt bei einem Streit mit einem Nachbarn in eine Gletscherspalte, die Bergretter finden aber nur den Nachbarn, der von nichts wissen will. Dazu taucht Markus’ Halbbruder nach Jahren unangekündigt auf dem Hof auf.
20:15 Uhr, RTL, UEFA Europa League, Fußball
Live-Übertragung der Europa-League-Ligaphase bis 23:15 Uhr. Welche Partie RTL zeigt, nennt das Programm nicht.
20:15 Uhr, SAT.1, Promi Big Brother, Reality-Show
Die Promis leben zwei Wochen unter 24-Stunden-Kamerabeobachtung im Garten, ohne Kontakt zur Außenwelt. Marlene Lufen und Jochen Schropp moderieren die Live-Show.
20:15 Uhr, ProSieben, JENKE. Report. Raus aus Deutschland, Dokumentation
Die Reportage geht der Frage nach, warum immer mehr Deutsche auswandern. Anschließend folgen zwei JENKE-CRIME-Folgen.
20:15 Uhr, VOX, Der Herr der Ringe – Die Rückkehr des Königs, Fantasy-Spielfilm
Im Finale der Trilogie stehen sich in der Schlacht um Minas Tirith die Heere Gondors und Saurons gegenüber, während Frodo und Sam den Schicksalsberg erreichen wollen. Der Film läuft bis 00:15 Uhr.
20:15 Uhr, RTLZWEI, Die Nackte Kanone, Komödie
Der tollpatschige Lieutenant Frank Drebin ermittelt mit Slapstick und Wortwitz. Danach laufen direkt „Die Nackte Kanone 2½“ und „33⅓“.
20:15 Uhr, ORF 1, Lotterien Sporthilfe-Gala 2026, Unterhaltung
Gala zur Ehrung österreichischer Sportlerinnen und Sportler (bis 22:05 Uhr).
20:15 Uhr, arte, Edward vs. George: Die Windsors im Krieg, Dokumentation
Die Doku beleuchtet das britische Königshaus im Krieg, mit zwei aufeinanderfolgenden Teilen bis 21:50 Uhr.
21:00 Uhr, ServusTV, UEFA Europa League: AFC Bournemouth – SK Sturm Graz, Fußball
Live-Spiel mit dem österreichischen Vertreter Sturm Graz in England, ab 20:15 Uhr mit Vorberichten. Um 23:15 Uhr folgen die Highlights des Spieltags.
22:00 Uhr, RTLZWEI, Die Nackte Kanone 2½, Komödie
Zweiter Teil der Reihe mit Leslie Nielsen. Um 23:35 Uhr folgt „Die Nackte Kanone 33⅓“.
22:05 Uhr, ORF 1, Herbert Prohaska: Der Ball, ein Leben, Dokumentation
Porträt der österreichischen Fußball-Legende.
22:20 Uhr, SAT.1, Promi Big Brother – Die Late Night Show, Unterhaltung
Nachbesprechung des Tages aus dem Container, danach bis 05:30 Uhr der Livestream.
22:20 Uhr, ProSieben, JENKE. CRIME. Mafia, Kartelle & Triaden, Dokumentation
Die Reportage zeigt die globale Schattenwirtschaft der organisierten Kriminalität. Um 23:20 Uhr folgt „Blutgeld – Der weltweite Drogenhandel“.
22:45 Uhr, arte, Portobello – Unschuldig verurteilt, Dramaserie (Free-TV-Premiere)
Italien 1982: Der beliebte TV-Moderator Enzo Tortora wird von einem Mafia-Kronzeugen beschuldigt, mit dem organisierten Verbrechen zusammenzuarbeiten, verhaftet und verurteilt. Die Serie von Marco Bellocchio erzählt diesen Justizskandal; zwei Folgen laufen bis 00:50 Uhr.
23:15 Uhr, RTL, Die Stefan Raab Show, Comedy-Show
Stefan Raab blickt mit prominenten Gästen und Studioaktionen auf die Woche zurück. Zu Gast ist Boxweltmeister Agit Kabayel, der am 26.11. seinen Titel gegen Nelson Hysa verteidigt.