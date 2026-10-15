Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 15. Oktober 2026

20:15 Uhr, ARD, Tiroler Blut: Am Abgrund, Kriminalfilm

Chefinspektorin Fanny Gruber (Ursula Strauss) ermittelt in einer seltsamen Entführung: Die Tochter eines mächtigen Immobilienmanagers wird verschleppt, die Täter fordern wenig Lösegeld, aber interne Firmenunterlagen. Zugleich gibt es Hinweise auf einen Zusammenhang mit dem Tod einer jungen Frau.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter, Abenteuerserie

Christian Persch stürzt bei einem Streit mit einem Nachbarn in eine Gletscherspalte, die Bergretter finden aber nur den Nachbarn, der von nichts wissen will. Dazu taucht Markus’ Halbbruder nach Jahren unangekündigt auf dem Hof auf.

20:15 Uhr, RTL, UEFA Europa League, Fußball

Live-Übertragung der Europa-League-Ligaphase bis 23:15 Uhr. Welche Partie RTL zeigt, nennt das Programm nicht.

20:15 Uhr, SAT.1, Promi Big Brother, Reality-Show

Die Promis leben zwei Wochen unter 24-Stunden-Kamerabeobachtung im Garten, ohne Kontakt zur Außenwelt. Marlene Lufen und Jochen Schropp moderieren die Live-Show.