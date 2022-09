Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 15. September

20:15 Uhr, Tele 5, Cleaner, Thrillerdrama

In vielen amerikanischen Großstädten gibt es Spezialisten, die sich darauf verstehen blutige Tatorte wieder in Ordnung zu bringen, die sogenannten Cleaner. Der ehemalige Polizist Tom Cutler (Samuel L. Jackson) ist einer von ihnen. Eines Tages wird er in eine Villa gerufen um die Überreste eines entsetzlichen Mordes zu beseitigen. Noch kann er nicht ahnen, dass dieses der Beginn einer unheimlichen Verschwörung ist.