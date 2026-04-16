Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 16. April 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Der Irland-Krimi: Du gehörst mir, Krimi Kriminalpsychologin Cathrin Blake (Désirée Nosbusch) und die irische Garda um Superintendent Sean Kelly (Declan Conlon) werden mit einem dramatischen Fall konfrontiert. Der bisher unauffällige Ronan Doyle (Barry John Kinsella) hat seine Frau Grace (Lucianne McEvoy) entführt und sich mit ihr sowie weiteren Geiseln in einem Pub verschanzt. Wie gefährlich er ist, zeigt sich sofort: Der Wirt wird zum ersten Opfer seiner tödlichen Rage. Doch was brachte Ronan zu dieser Tat?

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's next Topmodel - by Heidi Klum, Castingshow Für die Models beginnt mit dem Einzug in ihre neue Mansion in Beverly Hills ein neuer Abschnitt in Los Angeles. Danach wartet direkt das nächste Casting. Zu den Höhepunkten der Folge zählt der Demi-Lovato-Walk. Das Set ist originalgetreu dem Musikvideo "Here All Night" nachempfunden und verlangt den Kandidatinnen und Kandidaten viel Bühnenpräsenz ab. Heidi Klum erhält dabei Unterstützung von Popstar Demi Lovato, die den Walk selbst begleitet und beurteilt.

20:15 Uhr, ZDF, Lena Lorenz: Loverboy, Heimatdrama Hebamme Lena Lorenz (Judith Hoersch) kümmert sich um die hochschwangere Sina Schumacher (Fanny Altenburger), die sich vor ihrem Ex in eine Schutzwohnung geflüchtet hat. Doch der versucht weiterhin, sie mit allen Mitteln zurückzugewinnen. Sina hatte sich einst in Kenny Hofer (Lukas T. Sperber) verliebt, der ihre emotionale Verletzlichkeit gezielt ausnutzte und sie in die Prostitution drängte. Als Kenny sich plötzlich reumütig zeigt, wird Lena immer misstrauischer. Sie fürchtet, dass Sina erneut in die gefährliche Beziehung mit dem Loverboy geraten könnte.

20:15 Uhr, VOX, San Andreas, Katastrophenaction Ein gewaltiges Erdbeben trifft Kalifornien und wächst zur verheerendsten Naturkatastrophe aller Zeiten heran. Rettungspilot Ray Gaines (Dwayne "The Rock" Johnson) macht sich sofort auf den Weg ins Katastrophengebiet. Er rettet zahlreiche Menschen aus den Trümmern und sucht zugleich nach seiner Tochter Blake (Alexandra Daddario). Zusammen mit seiner Ex-Frau Emma (Carla Gugino) setzt er alles daran, sie zu finden. Dabei hofft er auch auf eine zweite Chance für ihre Beziehung.

20:15 Uhr, Sat.1, Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?, Quizshow Jörg Pilawa will herausfinden, wie schlau Deutschland tatsächlich ist. Hundert Kandidatinnen und Kandidaten im Studio stellen sich den Fragen und messen sich dabei mit den Ergebnissen einer repräsentativen Umfrage. Zum Schluss wartet die schwierigste Aufgabe. Im Durchschnitt kann sie nur ein Prozent der Bevölkerung lösen. Wer die richtige Antwort weiß, kann bis zu 100.000 Euro gewinnen.