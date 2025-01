Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 16. Jänner 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Nord bei Nordwest: Das Nolden-Haus, Krimi

Die Lübeckerin Lena Helbing (Joanna Kitzl) zieht in ein verlassenes Haus, das in Schwanitz als verflucht gilt. Der Legende nach spukt dort der Geist von Inge Nolden, die sich vor Jahren erhängt haben soll, nachdem ihr Mann sie verlassen hatte. Am Morgen nach ihrer ersten Nacht in dem Haus wird Lena auf dem Dachboden tot aufgefunden, erhängt wie damals Inge Nolden. Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann), Hannah Wagner (Jana Klinge) und Jule Christiansen (Marleen Lohse) stehen vor einem mysteriösen Fall.