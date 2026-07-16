Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 16. Juli 2026
20:15 Uhr, ZDF, The Lost City - Das Geheimnis der verlorenen Stadt, Abenteuerkomödie
Sandra Bullock und Channing Tatum begeben sich auf Schatzsuche und müssen dabei vor Daniel Radcliffe auf der Hut sein.
20:15 Uhr, ORF1, True Stories: In höchster Not – Bergretter im Einsatz: Verschollen im Nebel, Doku
Dokureihe über dramatische Einsätze der Bergrettung, diesmal geht es um eine Suchaktion bei dichtem Nebel.
20:15 Uhr, ORF2, Die Rosenheim-Cops: Bauer sucht Bauer, Krimiserie
Die Ermittler vom Rosenheimer Kommissariat klären einen neuen Kriminalfall in ihrer bayerischen Heimat auf.
20:15 Uhr, SAT.1, Hast du Töne?, Show
Musik-Unterhaltungsshow, in der Prominente und Kandidaten ihr Gehör und Gesangstalent unter Beweis stellen.
20:15 Uhr, RTL2, Zuhause im Glück – Unser Einzug in ein neues Leben, Doku-Soap
Eine Familie kämpft mit massiven Schimmelproblemen an Boden, Decke und Wänden – das Team hilft beim Neuanfang in den eigenen vier Wänden.
20:15 Uhr, ProSieben, Born Famous – Fluch oder Segen?, Doku
Reportage über Kinder von Prominenten, die zwischen Ruhm der Eltern und eigener Identitätssuche stehen.
20:15 Uhr, RTL, stern TV Spezial: Der Fastfood-Hype, Reportage
Reportagereihe, die diesmal dem Boom von Fastfood-Ketten und veränderten Ernährungsgewohnheiten nachgeht.
20:15 Uhr, VOX, Das A-Team – Der Film, Actionfilm
Vier zu Unrecht verurteilte Elite-Soldaten kämpfen darum, ihre Unschuld zu beweisen und die wahren Drahtzieher einer Verschwörung zu entlarven (USA, 2010).
20:15 Uhr, kabel eins, Achtung Abzocke – Urlaubsbetrügern auf der Spur, Reportage
Reporter decken Betrugsmaschen auf, denen Urlauber in Kanada zum Opfer fallen – von Fake-Angeboten bis zu dreisten Nepp-Touren.
22:40 Uhr, VOX, Fast & Furious 6, Actionfilm
Dominic Toretto und sein Team kehren zurück, um gegen einen internationalen Söldnertrupp anzutreten.