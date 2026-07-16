Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 16. Juli 2026

20:15 Uhr, ZDF, The Lost City - Das Geheimnis der verlorenen Stadt, Abenteuerkomödie

Sandra Bullock und Channing Tatum begeben sich auf Schatzsuche und müssen dabei vor Daniel Radcliffe auf der Hut sein.

20:15 Uhr, ORF1, True Stories: In höchster Not – Bergretter im Einsatz: Verschollen im Nebel, Doku

Dokureihe über dramatische Einsätze der Bergrettung, diesmal geht es um eine Suchaktion bei dichtem Nebel.

20:15 Uhr, ORF2, Die Rosenheim-Cops: Bauer sucht Bauer, Krimiserie

Die Ermittler vom Rosenheimer Kommissariat klären einen neuen Kriminalfall in ihrer bayerischen Heimat auf.

20:15 Uhr, SAT.1, Hast du Töne?, Show

Musik-Unterhaltungsshow, in der Prominente und Kandidaten ihr Gehör und Gesangstalent unter Beweis stellen.

20:15 Uhr, RTL2, Zuhause im Glück – Unser Einzug in ein neues Leben, Doku-Soap

Eine Familie kämpft mit massiven Schimmelproblemen an Boden, Decke und Wänden – das Team hilft beim Neuanfang in den eigenen vier Wänden.