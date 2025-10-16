Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 16. Oktober 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Blind ermittelt: Geister der Vergangenheit, Krimi Alex Haller (Philipp Hochmair) steigt nach einer langen Partynacht in ein Taxi. Doch für den blinden Ermittler wird die Fahrt zum Albtraum. Die Fahrerin gibt ihm Wasser mit Betäubungsmittel, aus dem Kofferraum sind unheimliche Geräusche zu hören. Mit großer Anstrengung kann Alex entkommen. Später erinnert er sich nur an den Ausdruck "Freuds Fehler" und ein Zitat, das Hauptkommissarin Mia Markovic (Claudia Kottal) sofort erkennt: "Gerechtigkeit ist das Recht der Schwächeren!"

20:15 Uhr, ZDF, Doktor Ballouz: Nur ein Wunder, Dramaserie Samu und Lea, neugeborene Zwillinge, leiden beide an demselben Herzfehler. Doch nur ein Spenderherz steht zur Verfügung. Wer soll es bekommen? Die Ärzte sind gespalten. Doktor Ballouz (Merab Ninidze) ist der Ansicht, das schwächere Kind solle die Chance erhalten. Klinikdirektorin Angela Saad (Victoria Mayer) hingegen will Samu operieren lassen, damit wenigstens er überlebt. Der Konflikt eskaliert zu einem Machtkampf.

20:15 Uhr, ProSieben, The Voice of Germany, Castingshow Die Suche nach den besten Stimmen geht weiter. Schon der erste Ton kann die Coaches dazu bringen, ihren roten Stuhl zu drehen. Shirin David, Rea Garvey, Nico Santos sowie Smudo und Michi Beck warten gespannt, welche Talente sie überzeugen. Wer erhält einen Vierer-Buzzer, und für welchen Coach entscheiden sich die Kandidaten, um den Weg ins Finale anzutreten?

20:15 Uhr, VOX, Jurassic World: Das gefallene Königreich, Action Drei Jahre nach der Schließung von "Jurassic World" droht ein Vulkan die verbliebenen Dinosaurier auszulöschen. Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) will die Tiere retten und überzeugt den Ex-Wildhüter Owen Grady (Chris Pratt), mit ihr zurückzukehren. Owen stimmt zu, auch wegen seines Raptors "Blue". Doch schnell zeigt sich, dass die Finanziers der Rettungsmission andere Ziele verfolgen.

20:15 Uhr, ONE, Leberkäsjunkie, Krimikomödie Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) quält sich mit der Gemüseküche seiner Oma und durchwachten Nächten mit Sohn Paul. Dann brennt Liesl Mooshammers Haus nieder, und eine Frau wird darin tot aufgefunden. Für den Dorfpolizisten beginnt ein neuer Fall. Hilfe bekommt er wie üblich von seinem Freund Rudi Birkenberger (Simon Schwarz).