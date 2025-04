Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 17. April 2025

Ernesto Quintana (Daniel Sellier), ein einflussreicher Anwalt der Wasserfirma "Baraqua", wird tot auf dem Golfplatz des Immobilienriesen Boverla (Johannes Terne) entdeckt. Doch Boverlas Geschäftsführer Casanueva (Louis Nitsche) verweigert der Polizei die Herausgabe der Überwachungsvideos. Xavi Bonet (Clemens Schick) und Fina Valet (Anne Schäfer) versuchen herauszufinden, wen er damit schützt. Ihre Spur führt zu Eva Boverla (Kathrin Wehlisch), der skrupellosen Chefin von "Baraqua", in deren Auftrag Quintana zuletzt daran arbeitete, dem Unternehmen das Monopol auf die Wasserversorgung Kataloniens zu verschaffen.

Die junge Biologiestudentin Vivien Ofrazek (Paula Kroh), die hochschwanger ist, bricht plötzlich wegen eines Schwächeanfalls zusammen. Hebamme Lena Lorenz (Judith Hoersch) wird misstrauisch - denn Vivien wirkt erschöpft, isst kaum und nimmt in der Schwangerschaft kaum zu. Als Lena sie darauf anspricht, reagiert Vivien emotional und bricht in Tränen aus. Lena erkennt, dass hinter dem Ganzen eine Essstörung steckt - eine ernsthafte Gefahr für Vivien und ihr ungeborenes Kind.

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's next Topmodel - by Heidi Klum, Castingshow

Diesmal steht alles im Zeichen der "Be Love"-Kampagne von Pandora. Die Models erzählen, was Liebe für sie bedeutet, und präsentieren dabei ihre eigene Geschichte mit Pandora Charms. Danach geht's auf einen abenteuerlichen Roadtrip, bei dem auch Teamgeist gefragt ist - inklusive Zeltaufbau. Am Lagerfeuer genießen die Kandidaten den Abend mit Heidi und Thomas. Zum Abschluss wartet ein spektakuläres Shooting im Wüsten-Look à la Mad Max und Burning Man.