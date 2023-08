Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 17. August

20:15 Uhr, VOX, R.I.P.D. - Rest in Peace Department, Fantasyactionkomödie

Der abgebrühte Bostoner Cop Nick Walker (Ryan Reynolds) wird eines Tages von seinem korrupten Partner Bobby (Kevin Bacon) erschossen und findet sich im Himmel wieder. Im Büro des R.I.P.D., des "Rest in Peace Department" erklärt ihm seine neue Chefin Proctor (Mary-Louise Parker), was in Zukunft seine Aufgaben als himmlischer Detective sind. Nick soll untote Seelen, sogenannte "Deados", auf der Erde aufspüren und sie zu ihrer letzten Destination bringen. Für seinen neuen Job bekommt Nick den äußerst knorrigen Marshall Roy Pulsipher (Jeff Bridges) an die Seite gestellt, der mehr als entnervt darüber ist, fortan mit dem jungen Greenhorn zusammenarbeiten zu müssen.