Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 17. Juli 2025

20:15 Uhr, ProSieben, Beauty & the Nerd, Dating-Show

Das große Makeover steht an - und Designer Kilian Kerner ist mitsamt seinem Glam-Team angereist, um den Nerds einen neuen Look zu verpassen. Doch bevor der Umstyling-Marathon losgeht, müssen die Nerds und ihre Partnerinnen in kniffligen Aufgaben zeigen, was in ihnen steckt. Wer darf sich über ein Umstyling freuen, und für wen ist die Reise vorbei?