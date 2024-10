Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 17. Oktober 2024

Deutschlands beliebteste Quizshow feiert einen besonderen Geburtstag! Seit 1999 läuft "Wer wird Millionär?" mit Günther Jauch bei RTL. Zum 25. Jubiläum gibt es eine besondere Spezialausgabe voller Überraschungen. Günther Jauch hat keine Ahnung, was ihn in dieser extra langen Sendung erwartet. Mit vielen prominenten Überraschungsgästen blickt der Moderator auf 25 spannende und unterhaltsame Jahre "Wer wird Millionär?" zurück.

Marie (Christine Eixenberger) und die Feuerwehr können den verunglückten Radfahrer nicht mehr retten. Als Marie dessen Tochter Anna (Anica Happich) über den Tod informiert, wird Anna klar, dass sie das Geschäft ihres Vaters und sein Lebenswerk retten muss. Die Situation ist ernst, denn Annas Vater hatte bei Flori (Xiduo Zhao) in der Bank einen Kredit beantragt, um das Geschäft zu retten. Doch Flori lehnte den Antrag wegen fehlender Sicherheiten ab. Nun gibt er sich die Schuld an Pauls Tod.

20:15 Uhr, Das Erste, Informant - Angst über der Stadt: Tragen wir nicht alle unsere Narben?, Thrillerserie

Emilia (Claudia Michelsen) entdeckt, dass ihr Ehemann Gabriel (Jürgen Vogel) eine Affäre in der rechtsextremen Szene hatte, die er nie wirklich beendet hat. Sie wendet sich an Holly (Elisa Schlott), um mehr herauszufinden. Holly baut Vertrauen zu ihr auf, doch schweigt über Gabriels Geheimnisse. Raza (Ivar Wafaei) wird verraten, und Gol Rahmani (Aziz Capkurt) setzt an ihm und Dadir (Benny O. Arthur) ein brutales Exempel. Raza überlebt knapp. Gabriel und Holly müssen klären, ob der Verrat von innen kam. Gabriel verliert die Fassung, als Holly eine entscheidende Spur nicht weiterverfolgt, wie es abgesprochen war.