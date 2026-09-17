Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 17. September 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Wer einmal lügt. Ein Krimi aus Passau, Krimi

Mia Baders verschollener Vater Adam Nolan taucht nach vielen Jahren wieder auf – mitten in Passau. Mia glaubte bisher, der Journalist habe sich vor mächtigen Feinden verstecken müssen.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter, Serie

Als die Kinder von Franziska Lehmann bei einer Gletschertour verschwinden, droht die Suche eingestellt zu werden – Franziska greift zu einer radikalen Maßnahme.

20:15 Uhr, RTL, HeidiFest, Show

Heidi Klum eröffnet mit Familie und Gästen im Münchner Hofbräuhaus die Oktoberfest-Saison – mit Blasmusik und Live-Acts wie Vicky Leandros.

20:15 Uhr, Sat.1, Wer ist Deutschlands Superhirn?, Quizshow

Kandidaten treten in verschiedenen Wissensdisziplinen gegeneinander an.

20:15 Uhr, ProSieben, Beauty & The Nerd, Reality-Show

Zwei Paare treten im Exit-Quiz gegeneinander an; Star-Designer Kilian Kerner sorgt für ein großes Umstyling der Nerds.

20:15 Uhr, VOX, Der Hobbit – Smaugs Einöde, Fantasyfilm

Bilbo, Gandalf und die Zwerge um Thorin Eichenschild setzen ihre gefährliche Reise zum Erebor fort.