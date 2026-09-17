Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 17. September 2026
20:15 Uhr, Das Erste, Wer einmal lügt. Ein Krimi aus Passau, Krimi
Mia Baders verschollener Vater Adam Nolan taucht nach vielen Jahren wieder auf – mitten in Passau. Mia glaubte bisher, der Journalist habe sich vor mächtigen Feinden verstecken müssen.
20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter, Serie
Als die Kinder von Franziska Lehmann bei einer Gletschertour verschwinden, droht die Suche eingestellt zu werden – Franziska greift zu einer radikalen Maßnahme.
20:15 Uhr, RTL, HeidiFest, Show
Heidi Klum eröffnet mit Familie und Gästen im Münchner Hofbräuhaus die Oktoberfest-Saison – mit Blasmusik und Live-Acts wie Vicky Leandros.
20:15 Uhr, Sat.1, Wer ist Deutschlands Superhirn?, Quizshow
Kandidaten treten in verschiedenen Wissensdisziplinen gegeneinander an.
20:15 Uhr, ProSieben, Beauty & The Nerd, Reality-Show
Zwei Paare treten im Exit-Quiz gegeneinander an; Star-Designer Kilian Kerner sorgt für ein großes Umstyling der Nerds.
20:15 Uhr, VOX, Der Hobbit – Smaugs Einöde, Fantasyfilm
Bilbo, Gandalf und die Zwerge um Thorin Eichenschild setzen ihre gefährliche Reise zum Erebor fort.
20:15 Uhr, ORF 1, True Stories – Tod am Fluss: Der Fall Denisa Šoltísová, Doku
Januar 2008, Oberösterreich: Die Leiche einer slowakischen Pflegerin wird in einem Fluss gefunden – bis heute glaubt ihre Familie an Mord.
20:15 Uhr, PULS 4, Need for Speed, Actionfilm
Ein Straßenrennfahrer sinnt nach einer Intrige und Gefängnisstrafe auf Rache – ein wildes Cross-Country-Rennen quer durch die USA.
20:15 Uhr, arte, Der Fliegenpilz, Doku
Zwischen Mythos und Wissenschaft: Kaum ein Pilz ist kulturell so aufgeladen wie der rot-weiße Fliegenpilz.
20:15 Uhr, Kabel1, Rosins Restaurants – Ein Sternekoch räumt auf!, Doku-Soap
Frank Rosin steht in Neu-Ulm vor der teuersten Location seiner bisherigen Einsätze: einem Magie-Theater mit kulinarischen Schwächen.
20:14 Uhr, RTL2, Berlin – Tag & Nacht: Das große Jubiläums-Special, Doku-Soap
15 Jahre „Berlin – Tag & Nacht“: Joe und Peggy feiern ihre Liebe und die Jubiläumsfolge der Kultserie.
20:15 Uhr, Tele 5, Die Logan Verschwörung, Actionthriller
Ein Sicherheitsspezialist und seine Tochter geraten in Antwerpen ins Visier einer CIA-Verschwörung.
https://presse.orf.at/tv/starnachta1386
20:15 Uhr, one, Leberkäsjunkie, Komödie
Der niederbayerische Dorfpolizist Franz Eberhofer hat mit Liebeskummer und einem Hofbrand gleichzeitig zu kämpfen.
20:15 Uhr, BR, 30 Jahre Schlachthof – Die Jubiläumsshow, Kabarett
Michael Altinger und Christian Springer feiern das 30-jährige Bestehen des Kabarett-Klassikers mit einer Spezialausgabe.
20:15 Uhr, RBB, Enkel für Anfänger, Komödie
Eine rüstige Rentnerin bricht aus dem Ruhestand aus und wird ehrenamtliche „Leih-Oma“.
21:08 Uhr, ORF 1, True Stories – Der Parkhausmord: Wer tötete Charlotte Böhringer?, Doku
2006 wird eine Münchner Millionärin tot aufgefunden; ihr Neffe wird verurteilt, beteuert bis heute seine Unschuld.
21:35 Uhr, ZDFneo, heute-show, Satire
Oliver Welke nimmt die Folgen der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt und den Haushaltsentwurf 2027 aufs Korn.
22:50 Uhr, ARD, 50 Jahre extra 3 – Die Show, Satire-Jubiläum
Christian Ehring moderiert eine Geburtstagsshow zum 50-jährigen Bestehen von „extra 3“ mit Sketchen und Live-Musik.
22:55 Uhr, ProSieben, Wer stiehlt Matthias Schweighöfer die Show?, Comedy-Show
Joko Winterscheidt, Hazel Brugger und Florian David Fitz treten gegen Matthias Schweighöfer an.