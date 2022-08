Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 18. August

20:15 Uhr, ZDF, Men in Black: International, Sci-Fi-Actionkomödie

Die "Men in Black" Agent M (Tessa Thompson) und ihr Kollege H (Chris Hemsworth) haben ihren ersten gemeinsamen Auftrag. Sie sollen Vungus (Kayvan Novak), Mitglied der königlichen Familie von Yababia, bei seinem Aufenthalt in London beschützen. Doch Vungus fällt einem Attentat durch aus Marrakesch angereiste Zwillinge (Laurent Bourgeois, Larry Bourgeois) zum Opfer. Vor seinem Tod gibt er M eine Art Stein, mit dem sie zunächst nichts anzufangen weiß, und eine Warnung mit auf den Weg: Es sei etwas faul bei den MIB.

20:15 Uhr, ProSieben, The Voice of Germany, Castingshow

Zum zwölften Mal batteln sich in Deutschlands erfolgreichster Musikshow außergewöhnliche Gesangstalente um den Titel "The Voice of Germany". Stefanie Kloß, Rea Garvey und Mark Forster sind alte Hasen auf den Coach-Stühlen. Neu bei den Coaches ist Peter Maffay. Moderiert wird die Musikshow von Melissa Khalaj und Thore Schölermann.

20:15 Uhr, VOX, James Bond 007 - GoldenEye, Actionthriller

Dem russischen General Ourumov gelingt es, das geheime Waffensystem "GoldenEye" in seinen Besitz zu bringen. Damit ist die Terrororganisation Janus in der Lage, mit einem elektromagnetischen Impuls alle elektronischen Geräte in einem Zielgebiet zu zerstören. Nachdem er von Waffenmeister Q mit einigen technischen Spielereien ausgestattet wurde, reist James Bond (Pierce Brosnan) nach Sankt Petersburg, um über einen ehemaligen KGB-Agenten an Janus heranzukommen.

20:15 Uhr, Sat.1, Unser Mallorca - mit Birgit Schrowange, Reportage

Schwimmerin und bekennender Mallorca-Fan Franziska van Almsick gesteht beim Ausritt mit Birgit Schrowange, warum sie sich so lange zurückgezogen und wie Mallorca sie wieder geerdet hat. Eine deutsche Auswanderin erzählt von ihrem Neustart auf der Insel, warum er anders verlaufen ist als geplant und wie sie sich mit viel Mut und Eigeninitiative ein neues, erfolgreiches Leben aufgebaut hat

22:55 Uhr, ZDFneo, Kuck mal wer da spricht!, Komödie

Der Taxifahrer James (John Travolta) hilft der hochschwangeren Mollie (Kirstie Alley) bei der Entbindung. Er schließt den kleinen Mickey gleich in sein Herz und macht sich fortan als Babysitter nützlich. Mickeys Vater ist der verheiratete Geschäftsmann Albert (George Segal), der sich nicht um sein Kind kümmert. James versteht sich prächtig mit Mickey und hilft bei der Betreuung des Kleinen, wo er kann. Schon bald entwickelt er Gefühle für die schöne Mutter.