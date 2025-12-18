Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 18. Dezember 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Der Flensburg-Krimi: Der Fall Lorenz, Krimi Hauptkommissarin Svenja Rasmussen (Katharina Schlothauer) und ihr Partner Tony Haller (Eugene Boateng) untersuchen den Mord an Jasper Carstens, einem Skipper mit Kontakten zum organisierten Verbrechen. Die Ermittlungen führen sie zu Carstens' untergetauchter Freundin Emma Lauck (Daria Vivien Wolf) und zum einflussreichen Unternehmer Klaus Bramstedt (Jörn Knebel). Parallel dazu stößt Svenja auf neue Details zum vermeintlichen Suizid ihres Bruders Lorenz, der vier Jahre zurückliegt und nun in einem neuen Licht erscheint.

20:15 Uhr, ProSieben, Maleficent: Mächte der Finsternis, Fantasy Als Prinz Philip (Harris Dickinson) um Auroras (Elle Fanning) Hand anhält, wird das Verhältnis zwischen Maleficent (Angelina Jolie) und Aurora auf eine schwere Probe gestellt. Die geplante Hochzeit soll das Königreich Ulstead und das Reich der Moore verbinden, doch der alte Konflikt zwischen Menschen und Feen schwelte nie wirklich ab. Als eine neue dunkle Bedrohung auftaucht, geraten Maleficent und Aurora plötzlich auf gegensätzliche Seiten eines eskalierenden Konflikts.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Im Stich gelassen, Dramaserie Markus' (Sebastian Ströbel) Halbbruder Jan (Arne Löber) erlebt auf einer Skitour mit Freundin Pauline (Teresa Klamert) und ihrem Sohn Anton (Konstantin Riesen) ein Desaster: Eine Lawine reißt sie mit sich. Jan kann sich befreien, doch Pauline und Anton bleiben verschüttet. Obwohl er besonnen Hilfe ruft, quält ihn das Gefühl, versagt zu haben - und er ist nicht der Einzige, der so denkt. Besonders Anton fühlt sich von Jan im Stich gelassen.

20:15 Uhr, VOX, Der Grinch, Animationskomödie Der Grinch lebt mit seinem Hund Max abgeschieden in den Bergen. Unten im Tal feiern die Whos Weihnachten mit großer Freude. Der Grinch verabscheut das Fest und beschließt, ihnen die Stimmung zu verderben. In einer Nachtaktion schleicht er ins Dorf und stiehlt Geschenke und Dekorationen. Doch als die Whos am nächsten Morgen den Verlust entdecken, rücken sie zusammen und beginnen zu singen.

20:15 Uhr, Sat.1, Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?, Quizshow Moderator Jörg Pilawa stellt den Wissensstand der Deutschen auf die Probe. Hundert Kandidaten im Studio treten gegen die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage an. Wer schafft es, die schwierigste Frage zu beantworten - eine, die durchschnittlich nur ein Prozent der Bevölkerung lösen kann? Dem Sieger winken bis zu 100.000 Euro.