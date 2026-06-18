Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 18. Juni 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Blind ermittelt: Tod an der Donau, Krimi Wo eine Leiche entdeckt wird, könnte auch noch eine weitere liegen. Haller (Philipp Hochmair) scheint das bereits zu ahnen und sucht in der Nähe des Fundorts einer erschossenen Frau weiter. Tatsächlich stoßen sein "Auge" Niko (Andreas Guenther) und Kommissarin Laura (Jaschka Lämmert) im Gebüsch auf eine zweite Leiche. Offenbar war der Theatermacher Thomas Bachmann (Erwin Reichel) zur falschen Zeit am falschen Ort unterwegs, als er in den Donauauen joggte. Vermutlich wurde er getötet, weil er Zeuge des Mordes an der 60-jährigen Daggi Moser (Sibylle Kos) geworden war.

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelors, Dokusoap Für Tim und Sebastian gibt es eine Überraschung, während die Ladies geschockt reagieren: Die neue Kandidatin Franzi platzt in das Tanzdate hinein und sichert sich sofort exklusive Zeit mit den Bachelors. Beim Gruppendate geht es rasant zu, denn Tim setzt auf Speed-Dating. Sebastian hingegen fordert sportlichen Einsatz auf dem Court. Ausgerechnet an seinem Geburtstag bringt ein unerwarteter Besuch in der Villa eine weitere überraschende Wendung.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Abschiedsschmerz, Heimatserie Silvia Leitner (Regula Grauwiller) möchte den letzten Wunsch ihres verstorbenen Mannes Thomas erfüllen und seine Asche in den Bergen verstreuen, die ihm viel bedeuteten. Doch innerlich fällt es ihr schwer, Abschied zu nehmen. Während einer Ballonfahrt gerät sie mit ihrer Tochter Lisa Berger (Leonie Rainer) in einen Streit, wodurch die Urne abstürzt. Um sie zurückzuholen, ohne die unerlaubte Bestattung öffentlich zu machen, bittet Silvia das befreundete Paar Tanja (Dominique Chiout) und Benno Rahner (Philipp Rafferty) um Hilfe. Nach anfänglichem Zögern lässt sich Benno überreden. Bei der Suche geraten sie jedoch in ein gesperrtes Gebiet und werden von einer geplanten Sprengung überrascht.

20:15 Uhr, Sat.1, Hast du Töne?, Rateshow Drei Teams aus Prominenten treten in verschiedenen Musikrätseln gegeneinander an. Wer erkennt die Songs bereits nach wenigen Tönen? Neben schnellen Raterunden gibt es auch anspruchsvolle Aufgaben, bei denen einzelne Instrumente im Fokus stehen. Am Ende können Zuschauer im Gewinnerteam bis zu 30.000 Euro erhalten.

20:15 Uhr, 3Sat, Neben der Spur: Amnesie, Krimi Der Psychiater Dr. Johannes "Joe" Jessen (Ulrich Noethen) ist überrascht, als Vincent Ruiz (Jürgen Maurer) völlig aufgelöst in seinem Garten auftaucht. Ausgerechnet dieser Kommissar hatte ihn vor einiger Zeit dringend eines Doppelmordes verdächtigt. Nun steckt Ruiz selbst in großen Schwierigkeiten. Er wurde vor wenigen Tagen angeschossen und bewusstlos aus der Elbe geborgen, nachdem er zeitweise im Koma lag. Allerdings fehlt ihm jede Erinnerung an die entscheidende Nacht, und diese Ungewissheit setzt ihm stark zu.