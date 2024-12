Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 19. Dezember 2024

20:15 Uhr, Das Erste, Der Zürich-Krimi: Borchert und der Schuss ins Herz, Krimi

Der mächtige Zürcher Waffenfabrikant Gessler (Stephan Kampwirth) ist sich bewusst, dass er und seine 18-jährige Tochter Zoe (Carla Hüttermann) ständig in Gefahr schweben. Als eines Nachts jemand in ihre streng gesicherte Luxusvilla einbricht, sucht Zoe Schutz im Panic-Room. Am nächsten Tag wird Gesslers Bodyguard Lösch (Anton Rubtsov) tot in einer Hackerlounge entdeckt. Hauptmann Furrer (Pierre Kiwitt) wird mit einem komplexen Fall konfrontiert. Dabei beschäftigen ihn auch die tragischen Ereignisse um die Geiselnahme von Gesslers Sohn und den Tod von dessen Frau, bei denen die Polizei schwerwiegende Fehler machte. Borchert (Christian Kohlund) und Dominique (Ina Paule Klink) geraten als Anwälte des unter Verdacht stehenden Hackers Daniel (Jonathan Lade) in den Fokus. Dieser will ein millionenschweres Waffengeschäft sabotieren.