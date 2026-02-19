Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 19. Februar 2026

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Am Anschlag, Familienserie Bei einer dramatischen Bergrettung gerät Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) in einen Zwiespalt zwischen ärztlicher Verantwortung und persönlicher Loyalität. Moritz Stölzer (Hans-Werner Meyer) leitet trotz Krankschreibung den Drohneneinsatz. Beinahe kollidiert die Drohne mit dem Rettungshelikopter. Martin macht sich schwere Vorwürfe, doch Moritz weist ihn zurück. Auch Stölzers Tochter Lena (Kristin Suckow) wird immer unruhiger, weil sein Arbeitsdrang ihn gefährlich nahe an einen Zusammenbruch bringt.

20:15 Uhr, VOX, The Commuter, Thriller Der Versicherungsvertreter Michael McCauley (Liam Neeson) fährt jeden Tag aus einem ruhigen Vorort nach Manhattan zur Arbeit. Doch an einem Abend läuft alles anders. Eine Fremde setzt sich zu ihm, und plötzlich steckt er mitten in kriminellen Machenschaften. Die Aufgabe bedroht nicht nur ihn selbst, sondern auch andere Fahrgäste und seine Familie.

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum, Castingshow Marmor, Stein und Eisen bricht. Aber bitte nicht die Gelenke der Models. Drafi Deutscher lässt grüßen. Beim heutigen Walk unter dem Motto "Marmor" zählen Eleganz, Haltung und ein sicherer Auftritt. Außerdem ziehen die Kandidatinnen in ihr Loft in der Berliner Fernsehwerft.

20:15 Uhr, Sat.1, Hast du Töne?, Rateshow Die Teamkapitäne Oliver Geissen, Sasha und Caroline Frier hören genau hin, sobald die Live-Studio-Band "Tönlein Brillant" loslegt. Gemeinsam mit wöchentlich wechselnden Promis müssen sie blitzschnell reagieren. Wer erkennt einen Song schon nach den ersten Tönen? Und wer sammelt im Schnelldurchlauf die meisten Treffer?

20:15 Uhr, Tele 5, Last Looks, Krimikomödie Charlie Waldo (Charlie Hunnam) ist ein junger Polizist, der in Ungnade gefallen ist. Nachdem er einen unschuldigen Mann hinter Gitter gebracht hat, zieht er sich zurück und lebt jahrelang als Einsiedler. Als er vom Tod seiner Ex-Freundin Lorena (Morena Baccarin) erfährt, will er wissen, was passiert ist. Er nimmt den Fall unter die Lupe, an dem sie zuletzt gearbeitet hat. Dabei stößt er auf den Filmstar Alastair (Mel Gibson), dessen Ehefrau vor Kurzem tot aufgefunden wurde.