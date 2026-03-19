Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 19. März 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Der Bozen-Krimi: Rebenblut, Krimi Kellermeister Kofler (Karl Fischer) ist ein kompromissloser Traditionalist und wacht streng über die Qualität des Blauburgunders. Wer aus seiner Sicht schlechte Trauben anliefert, muss mit Abzügen rechnen. Als ein Winzer (Raffael Armbruster) mit einem Rebmesser getötet auf seinem eigenen Weinberg gefunden wird, richtet "Capo" Sonja Schwarz (Chiara Schoras) ihren Blick auf den mächtigen Kellermeister. Zwischen dem Opfer und Kofler hatte es zuvor bereits Spannungen gegeben. Auch mit der Geschäftsführerin Lucia Muratori (Ulrike C. Tscharre) und der zweiten Kellermeisterin Sofia Brandner (Anna Unterberger) lag er im Streit.

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum, Castingshow Diesmal dreht sich alles um Eleganz und Teamarbeit. Beim Ballroom-Dance-Teaching üben die Kandidatinnen und Kandidaten eine Choreografie und das abgestimmte Zusammenspiel als Paar. Der Höhepunkt ist der Ballroom-Dance-Walk. Dabei präsentieren sich die Paare in echten Ballkleidern im altenglischen Stil. Unterstützung bekommt die Jury von dem international erfolgreichen Model Brooks Nader, die die Auftritte aus professioneller Modelsicht beurteilt.

20:15 Uhr, ZDF, Einfach Elli: Verzeihen, Arztserie Rettungssanitäterin Elli Kempfer (Klara Deutschmann) schafft es in letzter Sekunde, den schwer verletzten Radfahrer Toni Eisler (Tobias Oertel) zu stabilisieren. Im Krankenhaus stößt sie auf sein geheimes Doppelleben: Ehefrau Karin (Eva-Maria Reichert) und Geliebte Anja (Milena Dreissig) begegnen sich dort zum ersten Mal. Beide müssen sich mit seinen Lügen und den seelischen Verletzungen auseinandersetzen. Als sich Tonis Zustand dramatisch verschlechtert, ist es ausgerechnet Karin, die sein Leben retten muss.

20:15 Uhr, VOX, Mad Max: Fury Road, Endzeitaction Mad Max (Tom Hardy) will seine Vergangenheit hinter sich lassen und nur noch für sich selbst kämpfen. In der Wüste trifft er jedoch auf eine Gruppe Flüchtlinge in einem Kampfwagen. Angeführt werden sie von Furiosa (Charlize Theron), die aus der Zitadelle des Tyrannen Immortan Joe (Hugh Keays-Byrne) geflohen ist. Weil sie ihm etwas Wertvolles genommen haben, schickt Joe seine Krieger hinter ihnen her. Daraufhin beginnt eine erbarmungslose Jagd durch das Ödland.

20:15 Uhr, Tele 5, The Cold Light of Day, Actionthriller Die Shaws reisen aus den USA nach Spanien, um gemeinsam einen Segelurlaub zu verbringen. Doch die erhoffte Traumreise kippt schnell in einen Albtraum. Nach einem kurzen Ausflug kehrt Will (Henry Cavill) zur Segelyacht zurück und findet statt seiner Familie nur Spuren eines Kampfes und Blut vor. Voller Panik sucht er Hilfe bei der örtlichen Polizei. Bald kommt ihm jedoch der Verdacht, dass die Beamten selbst in die Sache verwickelt sein könnten.