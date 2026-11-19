20:15 Uhr, ARD, Wolfsland: Muttermord, Krimireihe

Neuer Fall der Görlitzer Ermittler. Dem Titel nach geht es um ein Tötungsdelikt innerhalb einer Familie. Eine genauere Inhaltsangabe fand ich nicht.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Niemandskind, Bergdrama-Serie

Staffel 18, Folge 4. Die Bergwacht Ramsau muss zu einer spektakulären Rettung ausrücken, bei der Johann Novak abzustürzen droht.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? Prominenten-Special, Teil 1, Quizshow

Prominente spielen an Günther Jauchs Rategeld-Tisch um Geld für einen guten Zweck.

20:15 Uhr, Sat.1, Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?, Quizshow

Die Kandidaten treten mit Wissen und Logik gegen die vermeintlich Klügsten des Landes an.

20:15 Uhr, RTLZWEI, Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!, Doku-Soap

Großfamilie Wollny im Alltag, zwischen Chaos, Streit und Zusammenhalt. Um 21:15 Uhr folgt eine weitere Folge.

20:15 Uhr, VOX, Der Tag, an dem die Erde stillstand, Science-Fiction (2008)

Ein Außerirdischer landet auf der Erde und warnt die Menschheit eindringlich.