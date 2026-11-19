Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 19. November 2026
20:15 Uhr, ARD, Wolfsland: Muttermord, Krimireihe
Neuer Fall der Görlitzer Ermittler. Dem Titel nach geht es um ein Tötungsdelikt innerhalb einer Familie. Eine genauere Inhaltsangabe fand ich nicht.
20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Niemandskind, Bergdrama-Serie
Staffel 18, Folge 4. Die Bergwacht Ramsau muss zu einer spektakulären Rettung ausrücken, bei der Johann Novak abzustürzen droht.
20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? Prominenten-Special, Teil 1, Quizshow
Prominente spielen an Günther Jauchs Rategeld-Tisch um Geld für einen guten Zweck.
20:15 Uhr, Sat.1, Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?, Quizshow
Die Kandidaten treten mit Wissen und Logik gegen die vermeintlich Klügsten des Landes an.
20:15 Uhr, RTLZWEI, Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!, Doku-Soap
Großfamilie Wollny im Alltag, zwischen Chaos, Streit und Zusammenhalt. Um 21:15 Uhr folgt eine weitere Folge.
20:15 Uhr, VOX, Der Tag, an dem die Erde stillstand, Science-Fiction (2008)
Ein Außerirdischer landet auf der Erde und warnt die Menschheit eindringlich.
20:15 Uhr, RBB, Die Bücherdiebin, Drama (2013)
Im Zweiten Weltkrieg rettet das Mädchen Liesel Bücher vor der Zerstörung. Ihre Pflegefamilie versteckt einen jüdischen Flüchtling.
20:15 Uhr, ORF 1, True Stories: TATsache Großglockner, Dokumentation
Ein Blick auf die Arbeit der Bergretter am höchsten Berg Österreichs. Um 21:05 Uhr folgt „Wahnsinn am Everest – Die Zukunft“.
20:15 Uhr, arte, Glamour und Abenteuer auf hoher See, Dokumentation
Der Auftakt eines Dokuabends über Kreuzfahrten. Um 20:55 Uhr folgt „Traumschiffe des Sozialismus – Kreuzfahrten in der DDR“.
21:50 Uhr, arte, Eldorado, Film (Erstausstrahlung)
Das Ende der Reihe kann ich inhaltlich nicht beschreiben, weil die Quelle nur Titel und Zeit nennt.
22:05 Uhr, ProSieben MAXX, WWE RAW, Wrestling
Die wöchentliche Wrestling-Show läuft bis 00:40 Uhr.
22:25 Uhr, VOX, Harry Potter und der Orden des Phönix, Fantasyfilm (2007)
Harry und seine Freunde stellen sich gegen das Zaubereiministerium. Der Film läuft bis 01:05 Uhr.