Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 19. September 2024

20:15 Uhr, ZDF, Überväter, Komödie

Die Beziehung zwischen dem sensiblen und in Bezug auf Geschlechterrollen fortschrittlich denkenden Luca (Anselm Bresgott) und seinem Vater Mathi (Fritz Karl), der einem traditionelleren Rollenverständnis anhängt, ist angespannt. Mathi hat den Großteil seiner Zeit in seinen mittelständischen Betrieb investiert, und wenn er zu Hause war, hat er versucht, Luca auf die Herausforderungen des Lebens vorzubereiten. Dabei musste der kleine Luca auch mal ins tiefe Wasser geworfen werden, um Schwimmen zu lernen. Nun erwarten sowohl Vater als auch Sohn zur gleichen Zeit Nachwuchs. Während Mathi und seine junge Freundin Jule (Cristina do Rego) in einem großen Einfamilienhaus in Köln wohnen, fühlen sich Luca und Steffi (Cynthia Micas) in ihrer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung eingeengt. Sie benötigen eine größere Wohnung, doch dafür brauchen sie eine Bürgschaft. Luca soll deshalb bei einem gemeinsamen Grillabend seinen Vater um Unterstützung bitten. Doch statt einer Versöhnung brechen alte Konflikte auf, und die Situation eskaliert in einem heftigen Streit.