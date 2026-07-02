Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 2. Juli 2026

21:00 Uhr, ServusTV, Fußball-WM: Spanien – Österreich, Sechzehntelfinale

Das Nationalteam kämpft in Los Angeles um den Achtelfinal-Einzug – der Fußball-Höhepunkt des Abends für Österreich. In Deutschland läuft die Partie exklusiv auf ARD.

20:15 Uhr, ARD/Das Erste, Fußball-WM: Spanien – Österreich, Sechzehntelfinale

Top-Highlight des Abends: Studio-Vorberichterstattung zum K.o.-Spiel der WM 2026, Anstoß in Los Angeles ist um 21:00 Uhr.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Seelenfrieden, Bergwachtserie

Die Bergrettung Ramsau wird zu einem dramatischen Einsatz gerufen.

20:15 Uhr, RTL, Die Bachelors, Datingshow

Die Junggesellen suchen weiter nach der großen Liebe unter mehreren Kandidatinnen.