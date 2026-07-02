Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 2. Juli 2026
21:00 Uhr, ServusTV, Fußball-WM: Spanien – Österreich, Sechzehntelfinale
Das Nationalteam kämpft in Los Angeles um den Achtelfinal-Einzug – der Fußball-Höhepunkt des Abends für Österreich. In Deutschland läuft die Partie exklusiv auf ARD.
20:15 Uhr, ARD/Das Erste, Fußball-WM: Spanien – Österreich, Sechzehntelfinale
Top-Highlight des Abends: Studio-Vorberichterstattung zum K.o.-Spiel der WM 2026, Anstoß in Los Angeles ist um 21:00 Uhr.
20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Seelenfrieden, Bergwachtserie
Die Bergrettung Ramsau wird zu einem dramatischen Einsatz gerufen.
20:15 Uhr, RTL, Die Bachelors, Datingshow
Die Junggesellen suchen weiter nach der großen Liebe unter mehreren Kandidatinnen.
20:15 Uhr, Sat.1, Hast du Töne?, Musik-Quiz
Prominente treten in einem Wissens- und Rateduell rund um Musik gegeneinander an.
20:15 Uhr, Kabel Eins, Die Tribute von Panem – Mockingjay: Teil 2, SciFi-Action
Katniss muss den Widerstand gegen Präsident Snows Truppen anführen, während immer mehr Distrikte angegriffen werden.
20:15 Uhr, VOX, I, Robot, SciFi-Action
Will Smith ermittelt als Detective in einer Zukunft, in der Roboter mysteriöse Verbrechen begehen könnten.
20:15 Uhr, Arte, Amerikas Aufbruch in die Freiheit, Dokumentation
Zum 250. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung erzählen einfache Menschen – Soldaten, Frauen, Versklavte – ihre Sicht auf die amerikanische Revolution.
20:15 Uhr, 3sat, Neben der Spur: Die andere Frau, Krimireihe
Joe Jessen entdeckt nach einem Mordanschlag auf seinen Vater ein jahrzehntelanges Familiengeheimnis.
20:15 Uhr, ZDFneo, The Rookie: Der letzte Tag, Krimiserie
Celinas letzter Ausbildungstag gerät außer Kontrolle, während ein Waffenraub und eine verdeckte Drogenaktion eskalieren.
21:40 Uhr, Arte, Happy Valley – In einer kleinen Stadt, Krimiserie (3 Folgen)
Preisgekrönte britische Krimiserie um eine Polizistin in Yorkshire.
22:25 Uhr, 3sat, Spreewaldkrimi: Die siebte Person, Krimiserie
Ermittlungen im Spreewald nehmen eine überraschende Wendung.
22:30 Uhr, VOX, James Bond 007 – Sag niemals nie, Agentenfilm
Sean Connery kehrt als 007 zurück, um die Welt vor der Terrororganisation SPECTRE zu retten.