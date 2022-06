Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 2. Juni

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!, Gastrosoap

Frank Rosin steht in dieser Folge vor der persönlichsten Rettungsaktion in seiner Karriere: Denn "Der Glückauf-Grill" in seiner Heimatstadt Dorsten, den seine Mutter Marlies Rosin vor ca. 40 Jahren eröffnet hatte, soll wiederbelebt und kernsaniert werden. Nachdem Marlies Rosin die Kultbude an eine Mitarbeiterin abgegeben hatte, ging es bergab - bis der Imbiss 2021 schließlich ganz schließen musste. Wird Frank Rosin dem Erbe seiner verstorbenen Mutter gerecht?