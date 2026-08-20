Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 20. August 2026
20:15 Uhr, ARD, Der Amsterdam-Krimi: Die letzte Zeugin, Krimireihe
Kommissar Alex Pollack (Hannes Jaenicke) und sein Amsterdamer Kollege Bram de Groot geraten bei ihren Ermittlungen in den Sumpf aus Drogen-, Menschen- und Organhandel der Millionenstadt – ein erbitterter Kampf gegen einen übermächtigen Gegner.
20:15 Uhr, ZDF, Merz gegen Merz – Entscheidungen, TV-Komödie
Als die Mutter überraschend ihre Verlobung mit einer Frau ankündigt, stolpert die Familie Merz in ein Chaos aus alten Gefühlen – und Noch-Ehemann Ludwig bricht zu einem letzten Roadtrip auf.
20:15 Uhr, RTL, Die Verräter – Vertraue Niemandem!, Reality-Show
Nach einer ruhigen Nacht ohne Mord müssen sich die Spieler auf dem „Pfad der Versuchung“ körperlich beweisen und riskante Angebote annehmen, die sie verdächtig machen können.
20:15 Uhr, SAT.1, Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?, Quizshow
Jörg Pilawa stellt gemeinsam mit Ilka Bessin und Lutz van der Horst 100 Kandidat:innen kniffligen Fragen – wer schafft es bis zur berüchtigten 1-Prozent-Frage?
20:15 Uhr, ProSieben, Born Famous – Fluch oder Segen?, Doku-Soap (Finale)
Josie Scholl feiert ihren 18. Geburtstag, Diego Pooth sucht in Florida seine Geschäftsidee, Summer Terenzi will in Nashville durchstarten und Gloria-Sophie Burkandt kämpft in Miami um Anerkennung.
20:15 Uhr, VOX, James Bond 007 – Ein Quantum Trost, Agentenfilm
Daniel Craigs zweiter Bond-Auftritt: 007 deckt die dunklen Machenschaften der Organisation auf, die zuvor seine Geliebte Vesper erpresst hatte.
20:15 Uhr, Kabel Eins, Achtung Abzocke – Urlaubsbetrügern auf der Spur, Reportage
Peter Giesel reist nach Australien, um überteuerte Touren, falsche Handwerkskunst und enttäuschende Riff-Trips aufzudecken.
20:15 Uhr, RTLZWEI, Genial daneben, Comedyshow
Bastian Pastewka rätselt mit Ariane Alter und Maxi Gstettenbauer über ein Date, das vor Gericht endete, und über ungewöhnliche Mitarbeitermotivation.
20:15 Uhr, arte, Die Queen und ich, Dokumentation
Vertraute aus Elizabeths II. innerstem Kreis teilen erstmals ihre Erinnerungen an die legendäre Monarchin – ein besonders persönliches Porträt.
20:15 Uhr, 3sat, Mein Körper. Mein Alter., Dokumentation
Wie beeinflussbar ist unser biologisches Alter? Eine Kölnerin testet ein dreimonatiges „Verjüngungsprogramm“, während ein 82-Jähriger bei Meisterschaften in der Leichtathletik den Jungen davonläuft.
20:15 Uhr, ORF1, UEFA Conference League Quali: Heart of Midlothian FC – SK Rapid, Fußball live
Play-off-Hinspiel live aus Edinburgh: Rapid Wien kämpft um den Einzug in die Gruppenphase.
20:15 Uhr, ORF2, Die Rosenheim-Cops, Krimiserie („Der alte Kahn“)
Die oberbayerischen Ermittler setzen alles daran, die Täter zu überführen – Chiemgau-Krimi mit gewohntem Lokalkolorit.
20:15 Uhr, ServusTV, Österreichische Kabarett-Legenden: Roland Düringer, Kabarettshow
Filmregisseur Rudi Dolezal porträtiert Roland Düringer, von „Hinterholzacht“ bis „Benzinbrüder“ – mit Highlight-Ausschnitten aus dessen Programmen.
20:15 Uhr, PULS 4, Fast & Furious 6, Actionfilm
Brian und sein Team müssen einen ehemaligen SAS-Soldaten stoppen, der eine gefährliche Waffe stehlen will – rasante Fortsetzung der Highspeed-Reihe.
20:15 Uhr, ATV, Donauinsel – Leiwand am Eiland, Doku
Wiener Sommerhitze, kühles Nass und neue Bekanntschaften auf der Donauinsel – inklusive feiernder Studentenverbindung.
22:45 Uhr, BR, Sisi & Ich, Spielfilm
Ein besonderer Blick auf Kaiserin Elisabeth aus der Perspektive einer fiktiven Gesellschafterin.