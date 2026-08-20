Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 20. August 2026

20:15 Uhr, ARD, Der Amsterdam-Krimi: Die letzte Zeugin, Krimireihe

Kommissar Alex Pollack (Hannes Jaenicke) und sein Amsterdamer Kollege Bram de Groot geraten bei ihren Ermittlungen in den Sumpf aus Drogen-, Menschen- und Organhandel der Millionenstadt – ein erbitterter Kampf gegen einen übermächtigen Gegner.

20:15 Uhr, ZDF, Merz gegen Merz – Entscheidungen, TV-Komödie

Als die Mutter überraschend ihre Verlobung mit einer Frau ankündigt, stolpert die Familie Merz in ein Chaos aus alten Gefühlen – und Noch-Ehemann Ludwig bricht zu einem letzten Roadtrip auf.

20:15 Uhr, RTL, Die Verräter – Vertraue Niemandem!, Reality-Show

Nach einer ruhigen Nacht ohne Mord müssen sich die Spieler auf dem „Pfad der Versuchung“ körperlich beweisen und riskante Angebote annehmen, die sie verdächtig machen können.

20:15 Uhr, SAT.1, Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?, Quizshow

Jörg Pilawa stellt gemeinsam mit Ilka Bessin und Lutz van der Horst 100 Kandidat:innen kniffligen Fragen – wer schafft es bis zur berüchtigten 1-Prozent-Frage?

20:15 Uhr, ProSieben, Born Famous – Fluch oder Segen?, Doku-Soap (Finale)

Josie Scholl feiert ihren 18. Geburtstag, Diego Pooth sucht in Florida seine Geschäftsidee, Summer Terenzi will in Nashville durchstarten und Gloria-Sophie Burkandt kämpft in Miami um Anerkennung.