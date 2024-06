Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 20. Juni 2024

Beim morgendlichen Joggen entdeckt Sonja Schwarz (Chiara Schoras) die Leiche von Therese Pfister (Hanna Binder) in einem Bewässerungskanal. Therese stammt aus einer Obstbauerndynastie. Ertrinken wird von Anfang an ausgeschlossen. Urban Mazur (Saro Emirze), der die Tote zuerst fand und floh, steht unter Verdacht. Zusammen mit Jonas Kerschbaumer (Gabriel Raab) untersucht Sonja die familiären Verbindungen des Opfers.

21:00 Uhr, ZDF, Vorrunde, Gruppe B: Spanien - Italien, Fußball-EM

In der Gruppe B kommt es am zweiten Spieltag zum Duell zweier Fußballschwergewichte. In Gelsenkirchen trifft die Auswahl Spaniens auf den amtierenden Europameister Italien. Beide Teams haben ihre Auftaktbegegnungen gewinnen können. Der Sieger dieser Partie hat daher beste Chancen auf den Gruppensieg.