Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 20. März 2025

Ab nach Los Angeles! Doch nicht alle Kandidatinnen dürfen in das luxuriöse Modelloft einziehen. Zunächst müssen sie ihre Laufstegkünste unter Beweis stellen. Danach entscheidet die Eliminierung, wer die Heimreise antreten muss. Der Laufsteg wird diesmal zu einem grünen, blühenden Teppich, der den Models eine besondere Herausforderung stellt: Sie müssen Anmut und Selbstsicherheit perfekt vereinen.

Nach dem Tod seiner Eltern zieht Lewis (Owen Vaccaro) zu seinem Onkel Jonathan (Jack Black) in ein außergewöhnliches Haus. Überall ticken Uhren, Möbel scheinen ein Eigenleben zu führen, und Bilder wechseln wie von selbst ihre Motive. Und dann gibt es noch die rätselhafte Nachbarin Mrs. Zimmermann (Cate Blanchett). Schnell wird Lewis klar, dass hier Magie im Spiel ist - und dass ein Kampf zwischen Gut und Böse tobt. Gemeinsam mit seinem Onkel und der Nachbarin versucht er, eine drohende Katastrophe zu verhindern.

Absurde Gutachten, irrwitzige Bürokratie und verschwendete Steuergelder - in dieser Best-Of-Ausgabe präsentieren Mario Barth und seine prominenten Spürhunde noch einmal die verrücktesten Fälle von Behörden-Irrsinn. Ob eine überflüssige Begrünung eines Truppenübungsplatzes in einem Biotop oder seltsame öffentlich-private Partnerschaften, die den Steuerzahlern teuer zu stehen kommen - hier wird nichts verschont.

20:15 Uhr, ONE, Vorsicht vor Leuten, Komödie

Lorenz Brahmkamp (Charly Hübner) arbeitet als Sachbearbeiter im Bauamt - und ist ein notorischer Lügner. Er hat es sich in einem Netz aus Halbwahrheiten und Ausreden bequem gemacht. Doch seine Frau Katrin (Lina Beckmann) hat genug und verlässt ihn. Als dann auch noch sein sicher geglaubter Job in Gefahr gerät, sieht sich Lorenz gezwungen, sein Leben in den Griff zu bekommen. Seine Vorsätze notiert er auf dem Kühlschrank: Katrin zurückgewinnen, den Job behalten, abnehmen - und endlich ehrlich werden.