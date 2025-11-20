Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 20. November 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Die Füchsin: Der Spion, Krimi Herbert Kantscheck (Sven Seeburg), Mitarbeiter des Bundesverfassungsschutzes, wird tot in seiner Badewanne gefunden. Die Ermittler stellen schnell fest, dass er ermordet wurde. War er die Quelle geheimer Informationen, die an fremde Dienste gelangten? Oder wurde er beseitigt, um den wahren Verräter zu schützen? Auch seine Frau Elisabeth (Ann-Kathrin Kramer) und Tochter Rosi (Marlina Mitterhofer) rücken ins Visier - was wussten sie über seine Tätigkeit wirklich?

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Lippenbekenntnisse, Dramaserie Lisa (Cindy Klink) und Basti (Florian Bartholomäi) erwarten eine Investorin an ihrer Solaranlage, finden sie aber mit Farbe beschmiert vor. Zu ihrer Überraschung ist die Geldgeberin Bastis Exfreundin Nina (Josephin Busch). Markus Kofler (Sebastian Ströbel) reagiert verärgert auf ihr plötzliches Wiederauftauchen, denn sie war vor einem Jahr spurlos verschwunden. Bevor alte Konflikte aufbrechen, geraten sie in einen Notfall: Lisas Vater Ulrich Gruber (Christoph M. Ohrt) hängt an einer Hängebrücke in Lebensgefahr.

20:15 Uhr, ProSieben, Das fünfte Element, Sci-Fi-Film Im Jahr 2259 wird die Erde von einer uralten, alles vernichtenden Macht, die nur alle 5.000 Jahre aus einer anderen Dimension hervorbrechen kann. Hinter dem drohenden Untergang steht der skrupellose Industrielle und Waffenmogul Zorg (Gary Oldman), der alle Lebewesen zerstören will. Ausgerechnet der ehemalige Elite-Soldat und heutige Lufttaxi-Pilot Korben Dallas (Bruce Willis) wird unvermittelt in den Kampf um die Zukunft der Menschheit gezogen. An seiner Seite steht das mysteriöse Wesen Leeloo (Milla Jovovich), das den Schlüssel zur Rettung birgt.

20:15 Uhr, Tele 5, Der Sturm, Katastrophenfilm Beau (John Travolta) arbeitet als Stromtechniker und kämpft mit dem Verlust seines Bruders, der bei einem Unfall ums Leben kam. Seitdem kümmert er sich um seine Nichte Bailey (Kate Bosworth). Deren Freund Duncan (Devon Sawa) will selbst Lineman werden, doch Beau traut ihm nicht. Als ein verheerender Sturm aufzieht, müssen beide ihre Differenzen beilegen, um das Stromnetz und ihre Stadt zu retten.

20:15 Uhr, Sat.1, Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?, Quizshow Moderator Jörg Pilawa prüft die Intelligenz der Deutschen: Wie schlagen sich die 100 Studiokandidaten im Vergleich zu einer repräsentativen Umfrage? Dabei wird untersucht, wer es schafft, die schwierigste Frage richtig zu beantworten - eine Frage, deren Lösung im Durchschnitt nur 1% der Deutschen kennen. Dem Gewinner winkt ein Preis von bis zu 100.000 Euro.