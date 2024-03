Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 21. März 2024

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's next Topmodel - by Heidi Klum, Castingshow

Bei "Germany's next Topmodel" steht in dieser Woche die beliebte Umstyling-Folge an. Ziel ist eine Verwandlung der Models, die so individuell ist wie ihre Persönlichkeiten. Im Anschluss geht es dann zum Laufsteg-Auftritt im futuristischen Auditorio de Tenerife - eine echte Herausforderung mit Stil - und vor allem ziemlich vielen Stufen. Im Fashion-Showdown zeigen die Models in Kreationen von Kaviar Gauche und Baldessarini ihr Können. Doch am Ende zählt nur der Eindruck bei Heidi und Jourdan Dunn.