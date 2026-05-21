Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 21. Mai 2026

20:15 Uhr, ZDF, Merz gegen Merz - Geständnisse, Komödie Erik Merz (Christoph Maria Herbst) soll überraschend mit einem bedeutenden Ehrenpreis ausgezeichnet werden und reist dafür gemeinsam mit seiner Patchwork-Familie zu der Gala. Dort sorgt er auf seine typische Art für ein Wochenende voller Turbulenzen. Während er versucht, einen wichtigen Kontakt für seine Karriere zu beeindrucken, entdeckt er neue Seiten an seiner Ex-Frau Anne (Annette Frier). Diese wiederum hat Probleme mit ihrem Partner Jonas (Nikolaus Benda), der weder ihre Sorgen rund um das gemeinsame Event-Management noch ihre Beziehung wirklich ernst nimmt.

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's next Topmodel - by Heidi Klum, Castingshow Im Halbfinale von GNTM steht für die Models das entscheidende Shooting der Staffel an: das Cover-Shooting für "Harper's Bazaar". Es ist die letzte Gelegenheit für die Kandidatinnen und Kandidaten, sich vor Heidi Klum und Chefredakteurin Kerstin Schneider als echte Topmodels zu präsentieren. Einige können überzeugen, andere kämpfen mit Schwierigkeiten. Dabei wird deutlich, wer das Potenzial für ein Magazincover mitbringt. Als zusätzliche Gastjurorin ist das südafrikanische Supermodel Candice Swanepoel dabei.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Zürich-Krimi: Borchert und die Stadt in Angst, Krimi Thomas Borchert (Christan Kohlund) hält wenig von modernen Methoden wie KI-gestützter Fallanalyse. Als Hauptmann Furrer (Pierre Kiwitt) ihn und seine Chefin Dominique Kuster (Ina Paule Klink) um Hilfe bei der Suche nach einem mysteriösen Serienmörder bittet, setzt der "Anwalt ohne Lizenz" lieber auf sein Gespür und seine Menschenkenntnis. Die Opfer, darunter ein Student, ein Koch, eine Polizistin und eine Politikerin, scheinen zunächst keine Verbindung zu haben. Der sogenannte "Zürich-Killer" geht bei seinen sorgfältig geplanten Taten jedes Mal unterschiedlich vor, hinterlässt jedoch immer eine Pappschablone mit einem Sonnen- und Mondmotiv.

20:15 Uhr, VOX, Jumanji: Willkommen im Dschungel, Abenteuerkomödie Der bekannte Film von 1995 mit Robin Williams erhält mit diesem Fantasy-Abenteuer eine moderne Fortsetzung. Anders als im Original zieht diesmal ein Videospiel die Spieler in die Welt von Jumanji. Vier Jugendliche landen so im gefährlichen Dschungel und verwandeln sich in ihre Avatare (u.a. Dwayne Johnson, Jack Black). Nur wenn sie das Spiel erfolgreich beenden, haben sie eine Chance, den Gefahren zu entkommen.

20:15 Uhr, RTL, Feste der Comedy, Comedyshow In "Feste der Comedy" begrüßt Gastgeber Olaf Schubert acht der bekanntesten Comedians Deutschlands, darunter Bülent Ceylan und Atze Schröder, die ihre besten Gags präsentieren. Die Show kombiniert pointierte Alltagsbeobachtungen mit bissigem Humor am Puls der Zeit. Ergänzt wird das Programm durch eigens produzierte Sketche sowie skurrile Szenen aus dem echten Leben, die für zusätzliche Unterhaltung sorgen.