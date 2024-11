Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 21. November 2024

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Abschiedsschmerz, Heimatserie

Silvia Leitner (Regula Grauwiller) will den letzten Wunsch ihres verstorbenen Mannes Thomas erfüllen: Seine Asche soll über den Bergen verstreut werden, die er so liebte. Doch emotional fällt es ihr noch schwer, ihn loszulassen. Im Heißluftballon gerät sie mit ihrer Tochter Lisa Berger (Leonie Rainer) in Streit, wodurch die Urne in die Tiefe stürzt. Um die Urne wiederzubekommen, ohne dass jemand von der unerlaubten Bestattung erfährt, bittet Silvia das befreundete Paar Tanja (Dominique Chiout) und Benno Rahner (Philipp Rafferty) um Unterstützung. Nach einigem Zögern und dem Drängen seiner Frau stimmt Benno zu. Bei der Suche geraten die beiden in ein Sperrgebiet und werden durch eine dort geplante Sprengung überrascht.