Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 21. September

20:15 Uhr, ProSieben, The Voice of Germany, Castingshow

Fünf neue Coaches - ein bekanntes Versprechen: It's nothing but the Voice! Shirin David, Ronan Keating, Giovanni Zarrella und Bill und Tom Kaulitz im Doppelstuhl geben in der 13. Staffel der Musik-Show ihr Debüt als TVOG-Coaches. Moderiert wird "The Voice of Germany" von Melissa Khalaj und Thore Schölermann.