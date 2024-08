Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 22. August 2024

20:15 Uhr, Das Erste, Der Usedom-Krimi: Am Ende einer Reise, Krimi

Polizeiobermeister Holm Brendel (Rainer Sellien) verfolgt die Spur des berühmten schwedischen Krimiautors Arvid Johansson in Ystad. Die ehemalige Staatsanwältin Karin Lossow (Katrin Sass) begleitet Holm bei dieser privaten Reise. Auf der Rückfahrt nach Usedom begegnet sie auf der Fähre Dana Driest (Karolina Gorczyca), die ursprünglich aus Polen stammt. Dana hat ein auffälliges Hämatom an ihrer Wange. Ist sie Opfer häuslicher Gewalt? Am nächsten Tag sieht Karin, wie Danas Mann Jochen (Steven Scharf) mit seinem SUV die Fähre verlässt - von Dana fehlt jedoch jede Spur.