Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 22. Jänner 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Nord bei Nordwest: Fette Ente mit Pilzen, Krimi Bei einem Verkehrsunfall kommt eine chinesische Staatsbürgerin ums Leben. Hinweise deuten darauf hin, dass sie zuvor verfolgt wurde. Die Ermittlungen führen Hauke Jakobs (Hinnerk Schönemann) in das neu eröffnete asiatische Restaurant mit Pension namens "Mandarin". Dort hat sich Jule Christiansen (Marleen Lohse) unter falschem Namen einquartiert. Sie sucht eigentlich nach zwei vermissten Dalmatinern und überprüft nebenbei, ob mit dem Angebot des Lokals alles seine Richtigkeit hat. Im weiteren Verlauf erweist sie sich für Hauke als hilfreiche Unterstützung, gerät dabei jedoch selbst in große Gefahr.

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Wünsche, Familienserie Auch in seinem aktuellen Fall will Doktor Martin Gruber (Hans Sigl) rasch und zielgerichtet helfen. Der engagierte Michael Fellner (Herbert Knaup) erfüllt mit seinem sogenannten "Wunschmobil" todkranken Menschen ihre letzten Wünsche. Als er selbst eine ernste Diagnose erhält, legt Martin ihm nahe, kürzerzutreten. Besonders sein jüngster Auftrag steht auf der Kippe. Er soll den schwer kranken Profi-Bergsportler Tonio Steiner (Tom Gramenz) ein letztes Mal auf einen Gipfel begleiten. Unklar ist, ob Tonio die Tour gesundheitlich durchsteht. Zudem ist auch Michaels eigener Zustand besorgniserregend, da er unter heftigen Kopfschmerzattacken leidet.

20:15 Uhr, VOX, Tomb Raider, Actionabenteuer Sieben Jahre nach dem Verschwinden des Abenteurers Lord Richard Croft (Dominic West) macht sich seine Tochter Lara (Alicia Vikander) auf die Suche nach ihm. Die Spur führt sie zu einer abgelegenen Insel vor der Küste Japans, dem letzten bekannten Aufenthaltsort ihres Vaters. Dort erkennt Lara schnell, dass sie in eine Falle geraten ist. Es beginnt ein erbarmungsloser Kampf ums Überleben. Bestehen kann sie ihn nur, wenn sie ebenso entschlossen und klug handelt wie einst ihr Vater.

20:15 Uhr, ONE, Die Blücherbande, Gaunerposse Durch einen Mithäftling erfährt Blücher (Armin Rohde), dass der Unternehmer Leo Kaiser (Horst Krause) in einem Safe seines Lagerhauses 200.000 Euro Schwarzgeld bunkert. Gemeinsam mit seinen unbeholfenen Mitstreitern Andy Walz (Jörg Schüttauf), der sich inzwischen als Taxifahrer durchschlägt, und Polizisten-Enkel Ollie Ambusch (Sebastian Bezzel), der von seiner Großmutter versorgt wird, plant Blücher den Coup. Schon in der folgenden Nacht soll der Safe geknackt werden. Zunächst läuft der akribisch geplante Einbruch reibungslos. Umso größer ist die Überraschung, als das Trio den Safe schließlich öffnet.

20:15 Uhr, Sat.1, Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?, Quizshow Jörg Pilawa testet, wie gut es um das Wissen der Bevölkerung bestellt ist. Hundert Kandidatinnen und Kandidaten treten im Studio gegen die Resultate einer repräsentativen Umfrage an. Ziel ist es, eine besonders knifflige Frage zu lösen, an der im Schnitt neunundneunzig Prozent scheitern. Wer sie richtig beantwortet, kann bis zu 100.000 Euro gewinnen.