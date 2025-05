Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 22. Mai 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Die Tote vom Jakobsweg, Krimi Am symbolischen Endpunkt des Jakobswegs, dem Cabo Fisterra, entdecken zwei Pilgerinnen die Leiche einer Frau: Es handelt sich um Sofía Serrano (Sylvana Seddig), die im Pilgerbüro von Santiago de Compostela arbeitet. Hauptkommissar David Acosta (Michael Epp), der kürzlich von Valencia ins raue Galicien versetzt wurde, übernimmt diesen ersten Fall an seinem neuen, abgelegenen Arbeitsplatz. Mit dem Umzug erhofft sich der pflichtbewusste Ermittler auch, wieder näher an seine Ex-Frau Paola (Henriette Richter-Röhl) und seine 15-jährige Tochter (Padmé Hamdemir) heranzurücken.

20:15 Uhr, ZDF, Lena Lorenz: Vor aller Augen, Heimatdrama Zunächst ist Lena Lorenz (Judith Hoersch) überrascht, als sie kurz vor der Entbindung als Hebamme für das Influencer-Paar Nadia (Vivien König) und Niklas (Niklas Löffler) ausgewählt wird. Doch sie beschließt, sich auf die beiden einzulassen. Nadia zeigt sich vor der Kamera charmant und offen, berichtet gern über ihren Alltag und ihre Herausforderungen. Doch mit wachsender Online-Präsenz geraten die beiden zunehmend unter Druck und bezahlen dafür einen immer höheren Preis.

20:15 Uhr, ProSieben, Germany's next Topmodel - by Heidi Klum, Castingshow Einige Kandidatinnen dürfen Heidi Klum zu einer glamourösen Oscar-Party begleiten und erhalten dafür exklusive Kleider von Designer Kilian Kerner. Beim folgenden Fotoshooting verwandeln sie sich dank der Arbeit von Bodypaint-Künstlerin Grace x Lovejoy in individuelle Kunstwerke und werden von Fotograf Brian Bowen Smith professionell in Szene gesetzt. Emotionale Unterstützung gibt es durch einen Überraschungsbesuch von Freunden und Familie. Bei der Entscheidung sitzt Heidi Klum mit DSQUARED2 in der Jury.

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!, Gastrosoap Heike führte 21 Jahre lang einen beliebten Imbiss auf einem Campingplatz in Schobüll an der Nordsee, bekannt für ihre Pommes und ihren freundlichen Service. Doch 2023 wurde der Platz samt Imbiss abgerissen. Nun versucht sie, mit einem neuen Imbiss am Bahnhof von Husum durchzustarten. Der erhoffte Erfolg bleibt jedoch aus, und sie steht kurz vor der Insolvenz. In dieser aussichtslosen Lage setzt sie ihre Hoffnung auf Profikoch Frank Rosin.

20:15 Uhr, ONE, Und wer nimmt den Hund?, Ehekomödie Georg Lehnert (Ulrich Tukur), Direktor eines Aquariums in Hamburg, und seine Frau Doris (Martina Gedeck) könnten ein erfülltes Leben führen. Doch statt ihre gemeinsame Zeit neu zu gestalten, steht die Ehe vor dem Aus - Georg hat eine Affäre. Besonders schmerzhaft für Doris ist, dass Georg in der jüngeren Zoologie-Doktorandin Laura (Lucie Heinze) seine große Liebe sieht. Um sein schlechtes Gewissen zu beruhigen, willigt Georg in eine Trennungstherapie ein. Doch sein mangelndes Einfühlungsvermögen sorgt bald dafür, dass Doris zu drastischen Mitteln greift.