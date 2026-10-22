Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 22. Oktober 2026

20:15 Uhr, RTL2, Zurück in die Zukunft 2, Sci-Fi-Komödie

Marty McFly reist mit Doc Brown und Jennifer im DeLorean ins Jahr 2015. Um 22:26 Uhr folgt Teil 3.

20:15 Uhr, ARD, Doppelmord – Der Usedom-Krimi, Krimi

Neuer Fall der Krimireihe von der Ostseeinsel Usedom. Um 21:45 Uhr folgt das Magazin „Kontraste“.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter, Bergdrama-Serie

Markus’ Halbbruder Jan überlebt mit knapper Not eine Lawine. Seine Freundin Pauline und deren Sohn Anton werden verschüttet.

20:15 Uhr, Sat.1, Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?, Quizshow

Jörg Pilawa stellt 100 Kandidaten im Publikum sowie Simon Pearce und Oliver Kalkofe knifflige Fragen.

20:15 Uhr, VOX, Geostorm, Sci-Fi-Katastrophenfilm

Ein Satellitennetzwerk soll das Klima kontrollieren, doch dann gerät es außer Kontrolle.

20:15 Uhr, Super RTL, Die Hexen von Eastwick, Fantasy-Komödie

Drei Freundinnen beschwören aus Spaß den Teufel Daryl Van Horne herauf und entdecken dadurch ihre Hexenkräfte.