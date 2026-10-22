Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 22. Oktober 2026
20:15 Uhr, RTL2, Zurück in die Zukunft 2, Sci-Fi-Komödie
Marty McFly reist mit Doc Brown und Jennifer im DeLorean ins Jahr 2015. Um 22:26 Uhr folgt Teil 3.
20:15 Uhr, ARD, Doppelmord – Der Usedom-Krimi, Krimi
Neuer Fall der Krimireihe von der Ostseeinsel Usedom. Um 21:45 Uhr folgt das Magazin „Kontraste“.
20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter, Bergdrama-Serie
Markus’ Halbbruder Jan überlebt mit knapper Not eine Lawine. Seine Freundin Pauline und deren Sohn Anton werden verschüttet.
20:15 Uhr, Sat.1, Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?, Quizshow
Jörg Pilawa stellt 100 Kandidaten im Publikum sowie Simon Pearce und Oliver Kalkofe knifflige Fragen.
20:15 Uhr, VOX, Geostorm, Sci-Fi-Katastrophenfilm
Ein Satellitennetzwerk soll das Klima kontrollieren, doch dann gerät es außer Kontrolle.
20:15 Uhr, Super RTL, Die Hexen von Eastwick, Fantasy-Komödie
Drei Freundinnen beschwören aus Spaß den Teufel Daryl Van Horne herauf und entdecken dadurch ihre Hexenkräfte.
20:15 Uhr, Tele 5, Raging Fire, Action
Ein Hongkonger Kriminalinspektor kämpft gegen das organisierte Verbrechen und bekommt es mit einem brutalen Gegenspieler aus den eigenen Reihen zu tun.
20:15 Uhr, one, Der Sommer mit Pauline, Coming-of-Age-Film
Der 15-jährige Émile lebt mit seiner exzentrischen Familie im Wohnwagen und reist mit seiner ersten Liebe Pauline zu deren Konzert nach Venedig.
20:15 Uhr, ZDFinfo, Julius Cäsar – Der Diktator, Dokudrama
Nach dem Sieg im Bürgerkrieg setzt Cäsar weitreichende Reformen durch, doch sein Aufstieg weckt Widerstand.
20:15 Uhr, ORF 1, True Stories: Schüsse im Keller – Das Attentat auf Leopold Wagner, Dokumentation
Doku über das Attentat auf Kärntens Landeshauptmann.
20:15 Uhr, ORF 2, Die Rosenheim-Cops: Ein teurer Abend, Krimiserie
Die Kommissare ermitteln im Umfeld eines Opfers und stoßen am Tatort auf einen Businessplan.
20:15 Uhr, ServusTV, UEFA Europa League: NK Celje – FC Salzburg, Fußball live
Zuerst der Vorbericht, Anpfiff ist um 21:00 Uhr. Um 22:45 Uhr folgt die Analyse, um 23:15 Uhr „Highlights des Spieltags“.
20:15 Uhr, PULS 4, Wonder Woman 1984, Actionfilm
Wonder Woman trifft auf einen magischen Kristall, den der Geschäftsmann Maxwell Lord missbraucht.
20:15 Uhr, ATV, Mein Hof – Irgendwer baut immer Mist!, Reality-Soap
Familie Buchart versucht in Sooß, den Arbeitstag im Weingarten zu meistern.
21:06 Uhr, ORF 1, True Stories: Tod am Gletscher – Die Akte Duncan MacPherson, Dokumentation
Rekonstruktion eines Kriminalfalls am Gletscher. Um 22:06 Uhr folgt „Bergretter im Einsatz – Vermisst“, um 22:54 Uhr „Nachtsuche“.
21:20 Uhr, ATV, Mein Gemeindebau – Österreich, Doku-Soap
Marlies bekommt Besuch von ihrer Mama, Klaus und Leo haben Probleme beim Tanzkurs, und Otto probt mit seinem selbst gecasteten Ensemble.
21:35 Uhr, ZDFneo, heute-show, Satire
Oliver Welke mit Gisa Flake, Gernot Hassknecht und Till Reiners. Themen sind die Regierungskoalition, Trump und Putin sowie die Erbschaftssteuer vor dem Bundesverfassungsgericht.
22:30 Uhr, VOX, Harry Potter und der Stein der Weisen, Fantasyfilm
Der elfjährige Waise Harry erfährt, dass er ein Zauberer ist. Der Film läuft bis etwa 01:25 Uhr.
22:30 Uhr, Tele 5, Sniper: Reloaded, Action
Scharfschütze Brandon Beckett gerät bei einer Rettungsmission im Kongo in einen Hinterhalt.
22:35 Uhr, Super RTL, Beetlejuice, Fantasy-Komödie
Ein verstorbenes Ehepaar will mit Hilfe des Geistes Beetlejuice die neue Familie aus dem Haus vertreiben.
23:15 Uhr, RTL, Die Stefan Raab Show, Late-Night-Show
Zu Gast sind die Comedians Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar.
23:15 Uhr, PULS 4, Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn, Actionfilm Harley Quinn schließt sich nach der Trennung vom Joker mit anderen Heldinnen zusammen, um ein Mädchen vor Black Mask zu schützen.