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Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 22. Oktober 2026

Ein Mann mit grauer Mütze und oranger Jacke blickt einen Jüngeren mit blauer Mütze und farbiger Jacke an, der leichte Verletzungen im Gesicht hat.
22.10.26, 08:05
Das sind für Donnerstag, den 22. Oktober 2026, die TV-Highlights im Fernsehprogramm.

20:15 Uhr, RTL2, Zurück in die Zukunft 2, Sci-Fi-Komödie
Marty McFly reist mit Doc Brown und Jennifer im DeLorean ins Jahr 2015. Um 22:26 Uhr folgt Teil 3.

20:15 Uhr, ARD, Doppelmord – Der Usedom-Krimi, Krimi
Neuer Fall der Krimireihe von der Ostseeinsel Usedom. Um 21:45 Uhr folgt das Magazin „Kontraste“.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter, Bergdrama-Serie
Markus’ Halbbruder Jan überlebt mit knapper Not eine Lawine. Seine Freundin Pauline und deren Sohn Anton werden verschüttet.

20:15 Uhr, Sat.1, Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?, Quizshow
Jörg Pilawa stellt 100 Kandidaten im Publikum sowie Simon Pearce und Oliver Kalkofe knifflige Fragen.

20:15 Uhr, VOX, Geostorm, Sci-Fi-Katastrophenfilm
Ein Satellitennetzwerk soll das Klima kontrollieren, doch dann gerät es außer Kontrolle.

20:15 Uhr, Super RTL, Die Hexen von Eastwick, Fantasy-Komödie
Drei Freundinnen beschwören aus Spaß den Teufel Daryl Van Horne herauf und entdecken dadurch ihre Hexenkräfte.

20:15 Uhr, Tele 5, Raging Fire, Action
Ein Hongkonger Kriminalinspektor kämpft gegen das organisierte Verbrechen und bekommt es mit einem brutalen Gegenspieler aus den eigenen Reihen zu tun.

20:15 Uhr, one, Der Sommer mit Pauline, Coming-of-Age-Film
Der 15-jährige Émile lebt mit seiner exzentrischen Familie im Wohnwagen und reist mit seiner ersten Liebe Pauline zu deren Konzert nach Venedig.

20:15 Uhr, ZDFinfo, Julius Cäsar – Der Diktator, Dokudrama
Nach dem Sieg im Bürgerkrieg setzt Cäsar weitreichende Reformen durch, doch sein Aufstieg weckt Widerstand.

20:15 Uhr, ORF 1, True Stories: Schüsse im Keller – Das Attentat auf Leopold Wagner, Dokumentation
Doku über das Attentat auf Kärntens Landeshauptmann.

20:15 Uhr, ORF 2, Die Rosenheim-Cops: Ein teurer Abend, Krimiserie
Die Kommissare ermitteln im Umfeld eines Opfers und stoßen am Tatort auf einen Businessplan.

20:15 Uhr, ServusTV, UEFA Europa League: NK Celje – FC Salzburg, Fußball live
Zuerst der Vorbericht, Anpfiff ist um 21:00 Uhr. Um 22:45 Uhr folgt die Analyse, um 23:15 Uhr „Highlights des Spieltags“.

20:15 Uhr, PULS 4, Wonder Woman 1984, Actionfilm
Wonder Woman trifft auf einen magischen Kristall, den der Geschäftsmann Maxwell Lord missbraucht.

20:15 Uhr, ATV, Mein Hof – Irgendwer baut immer Mist!, Reality-Soap
Familie Buchart versucht in Sooß, den Arbeitstag im Weingarten zu meistern.

21:06 Uhr, ORF 1, True Stories: Tod am Gletscher – Die Akte Duncan MacPherson, Dokumentation
Rekonstruktion eines Kriminalfalls am Gletscher. Um 22:06 Uhr folgt „Bergretter im Einsatz – Vermisst“, um 22:54 Uhr „Nachtsuche“.

21:20 Uhr, ATV, Mein Gemeindebau – Österreich, Doku-Soap
Marlies bekommt Besuch von ihrer Mama, Klaus und Leo haben Probleme beim Tanzkurs, und Otto probt mit seinem selbst gecasteten Ensemble.

21:35 Uhr, ZDFneo, heute-show, Satire
Oliver Welke mit Gisa Flake, Gernot Hassknecht und Till Reiners. Themen sind die Regierungskoalition, Trump und Putin sowie die Erbschaftssteuer vor dem Bundesverfassungsgericht.

22:30 Uhr, VOX, Harry Potter und der Stein der Weisen, Fantasyfilm
Der elfjährige Waise Harry erfährt, dass er ein Zauberer ist. Der Film läuft bis etwa 01:25 Uhr.

22:30 Uhr, Tele 5, Sniper: Reloaded, Action
Scharfschütze Brandon Beckett gerät bei einer Rettungsmission im Kongo in einen Hinterhalt.

22:35 Uhr, Super RTL, Beetlejuice, Fantasy-Komödie
Ein verstorbenes Ehepaar will mit Hilfe des Geistes Beetlejuice die neue Familie aus dem Haus vertreiben.

23:15 Uhr, RTL, Die Stefan Raab Show, Late-Night-Show
Zu Gast sind die Comedians Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar.

23:15 Uhr, PULS 4, Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn, Actionfilm Harley Quinn schließt sich nach der Trennung vom Joker mit anderen Heldinnen zusammen, um ein Mädchen vor Black Mask zu schützen.

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