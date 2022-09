Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 22. September

20:15 Uhr, VOX, James Bond 007: Ein Quantum Trost, Actionthriller

James Bond (Daniel Craig) handelt nicht nur im Namen seiner Majestät, sondern führt nebenbei seinen ganz persönlichen Rachefeldzug: Nachdem eine Terrororganisation seine Geliebte Vesper Lynd in den Tod getrieben hat, will der Agent ihre Mörder finden. Eine Spur führt ihn schließlich nach Haiti, wo Dominic Greene (Mathieu Amalric) dubiose Geschäfte einfädelt. So wendet sich der bolivianische General Medrano (Joaquin Cosio) an Greene, um mit dessen Hilfe an die Macht des südamerikanischen Landes zu kommen. Bond begegnet der geheimnisvollen Camille (Olga Kurylenko), die noch eine ganz eigene Rechnung mit dem General zu begleichen hat.