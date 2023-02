Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 23. Februar

20:15 Uhr, kabel eins, Roadtrip Amerika - Drei Spitzenköche auf vier Rädern, Doku-Soap

Die drei Spitzenköche Frank Rosin, Alexander Kumptner und Ali Güngörmüs lassen es zum Abschluss in Las Vegas nochmal richtig krachen: Mit Hotdogs bewaffnet eine der Wedding Chapels stürmen und die Hochzeit crashen? Oder sogar selbst jemandem einen Antrag machen? Frei nach dem Motto: "What happens in Vegas, stays in Vegas". Rinderherden, Cowboys und Barbecue: Frank, Alexander und Ali steuern ihren Camper in Texas auch aufs Land. Hier besuchen sie das legendäre Tejas Rodeo und lernen auf einer Wagyu-Farm, wie echte Cowboys leben.