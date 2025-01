Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 23. Jänner 2025

Die zwölfjährige Paula (Alissa Zazar), die keine Eltern mehr hat, wird Zeugin eines Schusswechsels, bei dem eine Frau ums Leben kommt. Da die Täter sie bemerkt haben, schwebt das Mädchen in Gefahr. Aus Angst, den falschen Leuten zu vertrauen, wendet sie sich nicht an die Polizei, denn die Täter trugen Polizeiuniformen. Als die Frau tot an der Küste von Schwanitz gefunden wird, hat sie lediglich einen Zettel mit der Aufschrift "Kobold Nr. Vier" bei sich. Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) und Hannah Wagner (Jana Klinge) stehen vor einem Rätsel. Die Identität und Herkunft der Frau bleiben unklar, und niemand scheint sie zu vermissen.

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Kindeswohl, Familienserie

Die Pflegeeltern des 14-jährigen John Luckau (Nico Marischka) glauben, dass sein Medikament gegen ADHS ihm gesundheitlich schadet. Um an weitere Tabletten zu gelangen, nutzt der Junge eine Verbindung zu Martin Gruber (Hans Sigl) aus. John ist aktives Mitglied einer Jugend-Klettergruppe, die von seinem Pflegevater Benno Fischer (Steve Windolf) geleitet wird. Während einer simulierten Erste-Hilfe-Übung am Berg bemerkt Martin, dass John unter starkem Husten leidet, und bietet ihm medizinische Hilfe an. Doch John stiehlt in der Praxis Blankorezepte.