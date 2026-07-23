Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 23. Juli 2026

20:15 Uhr, ORF 1, True Stories: In höchster Not – Bergretter im Einsatz, Doku

Lebensgefährlicher Rettungseinsatz auf der Zugspitze.

20:15 Uhr, ORF 2, Die Rosenheim-Cops, Krimiserie

„One Way in den Tod“ – ein neuer Fall für das beliebte bayerische Ermittlerteam.

20:15 Uhr, ARD, Tod am Rennsteig – Haus der Toten, Kriminalfilm

Zweiter Teil der Reihe: Ermittler und Publikum werden durch eine atmosphärische Kriminalgeschichte voller Thriller-Elemente und unerwarteter Wendungen geführt.

20:15 Uhr, ZDF, Shotgun Wedding – Ein knallhartes Team, Actionkomödie

Hochzeit im Paradies für Tom und Darcy auf einer philippinischen Insel – bis Piraten auftauchen und die Gesellschaft im Pool festsetzen.

20:15 Uhr, RTL, Passagier 23 – Verschwunden auf hoher See, Doku/Reportage

Etwa zwei Dutzend Menschen verschwinden Schätzungen zufolge jährlich auf Kreuzfahrtschiffen – die Reportage geht der dunklen Seite der Traumreise nach.