Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 23. Juli 2026
20:15 Uhr, ORF 1, True Stories: In höchster Not – Bergretter im Einsatz, Doku
Lebensgefährlicher Rettungseinsatz auf der Zugspitze.
20:15 Uhr, ORF 2, Die Rosenheim-Cops, Krimiserie
„One Way in den Tod“ – ein neuer Fall für das beliebte bayerische Ermittlerteam.
20:15 Uhr, ARD, Tod am Rennsteig – Haus der Toten, Kriminalfilm
Zweiter Teil der Reihe: Ermittler und Publikum werden durch eine atmosphärische Kriminalgeschichte voller Thriller-Elemente und unerwarteter Wendungen geführt.
20:15 Uhr, ZDF, Shotgun Wedding – Ein knallhartes Team, Actionkomödie
Hochzeit im Paradies für Tom und Darcy auf einer philippinischen Insel – bis Piraten auftauchen und die Gesellschaft im Pool festsetzen.
20:15 Uhr, RTL, Passagier 23 – Verschwunden auf hoher See, Doku/Reportage
Etwa zwei Dutzend Menschen verschwinden Schätzungen zufolge jährlich auf Kreuzfahrtschiffen – die Reportage geht der dunklen Seite der Traumreise nach.
20:15 Uhr, Sat.1, Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?, Quizshow
Jörg Pilawa stellt 100 Kandidat:innen im Publikum sowie Prominenten kniffelige Fragen.
20:15 Uhr, ProSieben, Born Famous – Fluch oder Segen?, Reality/Doku
Promi-Kinder zwischen Umzugschaos, Therapie und familiärem Druck – u. a. Summer Terenzi, Diego Pooth und Josefine Scholl.
20:15 Uhr, VOX, Dirty Dancing, Tanzfilm-Klassiker
Sommer 1963: Die 17-jährige Frances verliebt sich im Ferienresort in den Tanzlehrer Johnny Castle.
20:15 Uhr, 3sat, Tiefe Wunden – Ein Taunuskrimi, Krimi
Ein Holocaustüberlebender wird ermordet, Gerichtsmediziner Kirchhoff macht bei der Obduktion eine mysteriöse Entdeckung.
21:05 Uhr, ORF 2, Am Schauplatz: Der Schwarzbau am See, Reportage
Österreichische Reportage über einen umstrittenen Schwarzbau.
22:10 Uhr, ZDFneo, Böhmi brutzelt mit Tim Mälzer, Koch-Talkshow
Jan Böhmermann und Starkoch Tim Mälzer schwingen gemeinsam den Kochlöffel und begrüßen prominente Gäste zum unterhaltsamen Schlagabtausch.