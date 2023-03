Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 23. März

20:15 Uhr, Das Erste, Der Masuren-Krimi: Freund oder Feind, Krimi

Der Cyberunternehmer Maslowski (Pawel Ciolkosz) wird in seinem Bungalow erschossen. "Zero Trust", das Geschäftsprinzip des Opfers, könnte auch zu Dr. Viktoria Wex (Claudia Eisinger) passen: Die Kriminaltechnikerin verlässt sich lieber auf forensische Methoden statt auf Menschen. Als sie die Pistole ihres Nachbarn und Freundes Leon Pawlak (Sebastian Hülk) eindeutig als Tatwaffe identifiziert, zweifelt Viktoria nicht an dem schockierenden KTU-Ergebnis.