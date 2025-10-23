Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 23. Oktober 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Wendepunkt - Der Usedom-Krimi, Krimi Karin Lossow (Katrin Sass) begegnet der rätselhaften Mandy, die offenbar ein besonderes Interesse an ihrem Kollegen Martin Rabe und dessen Eltern hat - sie scheint ihnen regelrecht nachzustellen. Kurz darauf wird Martins Verlobte Antonia tot aufgefunden. Während Rainer Witt (Till Firit) in Antonias Firma ermittelt - einem aufstrebenden Start-up, das sich auf Wasserentsalzung spezialisiert hat - stößt Karin auf ein dunkles Geheimnis. Sie entdeckt eine erschütternde Verbindung zwischen Mandy und der Familie Rabe, deren Wurzeln tief in die Zeit der DDR und bis zum Fall der Mauer 1989 zurückreichen.

20:15 Uhr, ZDF, Doktor Ballouz: Gesprächsbedarf, Dramaserie Ein Stromausfall legt die Klinik lahm. Auf dem Weg in den OP bleibt Schwester Carla (Haley Louise Jones) mit einer Patientin im Fahrstuhl stecken - und plötzlich bekommt Anja keine Luft mehr. Während Ballouz (Merab Ninidze) selbst gerade in einen Notfall verwickelt ist, weist er Carla an, Dr. Schilling (Daniel Fritz) zu kontaktieren. Schilling war einst Anjas behandelnder Arzt, hat sich aber nach einem dramatischen Vorfall im OP aus dem Beruf zurückgezogen. Wird er sich überwinden und Carla helfen können, Anjas Leben zu retten?

20:15 Uhr, ProSieben, The Voice of Germany, Castingshow Die Suche nach den besten Stimmen geht weiter. In den Battles müssen sich die Talente nun im direkten Gesangsduell beweisen und den eigenen Coach überzeugen. Für wen entscheiden sich Shirin David, Rea Garvey, Nico Santos sowie Smudo und Michi Beck? Und welche Musikerinnen und Musiker zeigen zusammen das beeindruckendste Duett und werden erstmals von einem überraschenden Gast-Coach zum "Battle of the Night" gewählt? Schaffen es sogar alle Talente eines Battles weiter in die Team-Fights, wodurch eine andere Battle-Paarung komplett "The Voice of Germany" verlassen muss?

20:15 Uhr, ONE, Echte Bauern singen besser, Komödie Künstleragentin Franzi (Susanne Bormann) steckt in der Klemme: Ihr wichtigster Klient, der in die Jahre gekommene Rockstar Alexander Gromberg (Sebastian Bezzel), braucht dringend ein Comeback. Doch statt neue Songs zu schreiben, liefert er einen Skandal nach dem anderen. Sein ausschweifender Lebensstil ist längst kein Geheimnis mehr - auch Plattenboss Fricke (Roman Knižka) hat davon gehört und will sich selbst ein Bild machen. Als Gromberg nach einem weiteren Exzess in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik landet, greift Franzi zu einer verzweifelten Maßnahme: Sie präsentiert Fricke kurzerhand einen Doppelgänger - den brandenburgischen Bauern Sven Gose (ebenfalls Sebastian Bezzel).

21:55 Uhr, VOX, Transporter - The Mission, Actionthriller Der ehemalige Elitesoldat Frank Martin (Jason Statham) erhält den Auftrag, Jack, den Sohn des Chefs der Drogenbehörde von Miami, zu beschützen. Doch der Auftrag gerät außer Kontrolle: Jack wird entführt und mit einem tödlichen Virus infiziert. Für Frank beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit - er setzt alles daran, den Jungen zu retten und die Verantwortlichen zur Strecke zu bringen.