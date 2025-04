Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 24. April 2025

Zwei ranghohe Beamte werden im Wiener Wald brutal ermordet. Innenministerin Kerber (Edita Malovcic) stellt daraufhin ein ungewöhnliches Ermittlerduo zusammen: Oberstleutnant Nassau (August Wittgenstein) und Majorin Malzer (Caroline Frank) sollen diskret klären, in welche Machenschaften die Opfer verwickelt waren. Ehrlacher (Daniel Keberle) und März (Xaver Hutter) wurden offenbar gezielt in eine Falle gelockt und wie Trophäen auf einer Waldlichtung platziert. Viel Zeit zum Eingewöhnen bleibt Nassau und Malzer nicht - schon bei ihrer ersten Aktion, der Durchsuchung von Ehrlachers Wohnung, wird Nassau zum Schützen, als ein Angreifer auftaucht.

20:15 Uhr, ZDF, Lena Lorenz: Gefährliche Liebe, Heimatdrama

Nach einer problemlosen Entbindung übergibt Hebamme Lena Lorenz (Judith Hoersch) das Neugeborene namens Nele seinen überglücklichen Eltern. Doch schon am darauffolgenden Tag zeigt das Baby plötzlich Krankheitssymptome. Die verzweifelte Jasmin Pohl (Mattea Cavic) wendet sich erneut an Lena. Im Krankenhaus bleibt die Ursache für Neles Unterkühlung zunächst ein Rätsel. Ihr Ehemann Moritz Greinert (Leopold Hornung) versucht Jasmin zu beruhigen - er glaubt an Lenas Urteil. Doch kaum ist die kleine Familie zurück zu Hause, hört Nele plötzlich auf zu atmen.