Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 24. Juli 2025

Eine Gruppe überengagierter Eltern wagt das Experiment, selbst als Lehrer an der Schule ihrer Kinder zu unterrichten. Rektorin Frau Marx (Veronica Ferres) überträgt die Aufgabe nur zu gern - zumal Start-up-Millionär Björn Mangaka (Serkan Kaya) dafür ordentlich zahlt. Wegen des Lehrermangels kann das ja nicht so schwer sein, oder? Doch schnell zeigt sich, dass die Eltern mehr mit sich selbst beschäftigt sind - bis plötzlich die Schulaufsicht und später sogar die Polizei einschreiten.

20:15 Uhr, RTL, Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt, Abenteuerkomödie

Will (Orlando Bloom), Elizabeth (Keira Knightley) und Captain Barbossa (Geoffrey Rush) stechen in See, um Jack Sparrow (Johnny Depp) aus dem Jenseits zurückzuholen. Währenddessen rüstet Lord Beckett (Tom Hollander) mit der Hilfe von Davy Jones (Bill Nighy) zum alles entscheidenden Schlag gegen die Piraten. Die einzige Hoffnung liegt in einem waghalsigen Plan - doch wer ist verrückt genug, ihn umzusetzen?