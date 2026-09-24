Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 24. September 2026

20:15 Uhr, RTL, Niederlande – Deutschland, Fußball (UEFA Nations League)

Neustart für den DFB nach dem WM-Aus: Jürgen Klopp gibt in der Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam sein Debüt als Bundestrainer. Vorberichte ab 19:40 Uhr, Anpfiff 20:45 Uhr.

20:15 Uhr, ORF 1, Österreich – Israel, Fußball (UEFA Nations League, Spieltag 1, Gruppe B3)

Österreichs Nationalteam startet in die neue Nations-League-Saison, live und in voller Länge bis nach 23 Uhr.

20:15 Uhr, ARD, Kommissar Dupin – Bretonischer Ruhm, Krimireihe

Ein Mord an einem Gutsbesitzer stört die Flitterwochen von Kommissar Dupin und seiner frisch angetrauten Claire in der Weinregion Muscadet – und plötzlich ist Claire spurlos verschwunden.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter, Abenteuerserie

Bastis Ex-Freundin taucht als Investorin wieder auf – mit einem Sohn, von dem Basti nichts wusste. Als der Junge während eines Streits verschwindet, startet ein Wettlauf gegen die Zeit.

20:15 Uhr, Sat.1, Wer ist Deutschlands Superhirn?, Quiz

Jörg Pilawa testet 50 Kandidaten in sechs Disziplinen wie Logik, Merkfähigkeit und Rechnen – bis zu 50.000 Euro Preisgeld winken.