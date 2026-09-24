Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 24. September 2026
20:15 Uhr, RTL, Niederlande – Deutschland, Fußball (UEFA Nations League)
Neustart für den DFB nach dem WM-Aus: Jürgen Klopp gibt in der Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam sein Debüt als Bundestrainer. Vorberichte ab 19:40 Uhr, Anpfiff 20:45 Uhr.
20:15 Uhr, ORF 1, Österreich – Israel, Fußball (UEFA Nations League, Spieltag 1, Gruppe B3)
Österreichs Nationalteam startet in die neue Nations-League-Saison, live und in voller Länge bis nach 23 Uhr.
20:15 Uhr, ARD, Kommissar Dupin – Bretonischer Ruhm, Krimireihe
Ein Mord an einem Gutsbesitzer stört die Flitterwochen von Kommissar Dupin und seiner frisch angetrauten Claire in der Weinregion Muscadet – und plötzlich ist Claire spurlos verschwunden.
20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter, Abenteuerserie
Bastis Ex-Freundin taucht als Investorin wieder auf – mit einem Sohn, von dem Basti nichts wusste. Als der Junge während eines Streits verschwindet, startet ein Wettlauf gegen die Zeit.
20:15 Uhr, Sat.1, Wer ist Deutschlands Superhirn?, Quiz
Jörg Pilawa testet 50 Kandidaten in sechs Disziplinen wie Logik, Merkfähigkeit und Rechnen – bis zu 50.000 Euro Preisgeld winken.
20:15 Uhr, ProSieben, Beauty & The Nerd, Reality-Show
Nach den großen Umstyling-Reveals sorgen neue Outfits für Aufsehen; in den Spielen „Tagesschlau“ und „Beauty Blocksberg“ geht es um Sicherheit vor dem Exit-Quiz.
20:15 Uhr, VOX, Der Hobbit – Die Schlacht der fünf Heere, Fantasyfilm
Der von den Zwergen vertriebene Drache Smaug greift aus Rache die Seestadt Esgaroth an, während Zwergenkönig Thorin der Drachenkrankheit verfällt – ein gewaltiger Krieg zwischen Menschen, Elben und Zwergen beginnt.
20:15 Uhr, Kabel Eins, Rosins Restaurants – Ein Sternekoch räumt auf!, Doku-Soap
Sternekoch Frank Rosin nimmt sich eines Gastro-Sanierungsfalls an (Fortsetzung 22:35 Uhr).
20:15 Uhr, arte, Neuschwanstein – Ludwigs Traum, Ludwigs Tragödie, Dokumentation
Die Doku zeichnet nach, wie König Ludwig II. sich mit dem Märchenschloss eine Fluchtwelt vor seinen Regierungspflichten schuf – inspiriert von Richard Wagner, aber ganz auf ihn selbst zugeschnitten.
20:15 Uhr, RTLZWEI, Zuhause im Glück – Unser Einzug in ein neues Leben, Doku-Soap
Familien beim Einzug in ihr umgebautes Traumhaus (Fortsetzung 22:15 Uhr).