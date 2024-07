Die besten TV-Tipps für Donnerstag, den 25. Juli 2024

Im Hafen von Barcelona kommt es zu einer Schießerei, bei der die junge, ambitionierte Polizistin Clara Romero (Lina Rusnak) ums Leben kommt. Es sieht danach aus, als ob Clara einen Drogendeal vereitelt hätte. In der Auseinandersetzung werden sowohl Clara als auch ein Drogendealer getötet, während ein zweiter Dealer ins Koma fällt. Fall abgeschlossen? Nein, so einfach ist es nicht. Kommissarin Fina Valent (Anne Schäfer) stellt fest, dass noch eine weitere Person am Tatort war, die die tödlichen Schüsse abgefeuert haben muss.

20:15 Uhr, VOX, Men In Black II, Sci-Fi-Komödie

Agent Kay (Tommy Lee Jones) wurde vor vier Jahren, als er die Men in Black verließ, einer Gehirnwäsche unterzogen und hat seine Erinnerungen an die Arbeit als Alienjäger verloren. Während er nun als Postbote in Massachusetts lebt, muss sein ehemaliger Partner Agent Jay (Will Smith) ohne ihn auskommen. Doch als ein bösartiges Alien in der Gestalt des verführerischen Dessous-Models Serleena auftaucht, braucht Jay dringend die Unterstützung seines alten Partners. Dazu muss er jedoch zunächst dessen Erinnerungen an die gemeinsame Zeit wiederherstellen.